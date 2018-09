Pensioni - Uil : scelte delicate - Governo convochi parti sociali : Roma, 1 set., askanews, - "Quello della previdenza è un tema molto delicato e complesso. È bene ponderare le scelte, dunque, prima di assumere provvedimenti che avranno ripercussioni per la vita di ...

Pensioni anticipate - Ghiselli e Proietti : le proposte dei sindacati Cgil e Uil : Sui principali media continua a tenere banco l'argomento 'Pensioni anticipate'. Sui social stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Ghiselli segretario confederale della Cgil e di Proietti segretario confederale della Uil [VIDEO] che si dicono contrari alla quota 100 così come pensata dal Governo, ossia dai 64 anni d’eta', e fanno delle controproposte al Governo. Entrambi hanno espresso la loro amarezza nei confronti dell’esecutivo ...

Pensioni - Proietti della UIL : meglio uscita dai 63 anni per tutti : Domenico Proietti segretario confederale della Uil in una recente intervista rilasciata al sito 'Pensionipertutti' si è nuovamente detto favorevole ad una modifica della Legge Fornero, ma ha precisato che è contrario alla quota 100 dai 64 anni d’eta', che rischia di peggiorare quanto di buono fatto dal Governo precedente con l’Ape sociale. Nel corso dell’intervista ricorda anche la proposta [VIDEO] fatta all'esecutivo: la possibilita' di 'andare ...

Pensioni - Corte Conti : gestire in modo equilibrato flussi migratori : Roma, 12 lug., askanews, - In campo previdenziale 'le politiche dell'oggi influiscono sulla spesa del domani'. Per questo 'sono da auspicare azioni in grado di favorire un aumento del tasso di ...

Brunetta : Pensioni - rapporto costi-benefici migranti è squilibrato : Roma – “Mi spiace contraddire Tito Boeri, ma il rapporto costi-benefici dell’immigrazione in Italia e’ totalmente squilibrato sui costi. Facendo un po’ di conti, gli immigrati in Italia sono, ad oggi, all’incirca 5 milioni. Di questi, circa un milione sono irregolari, non hanno il permesso di soggiorno e, in quanto clandestini, non possono neanche lavorare regolarmente”. Lo dichiara il deputato di Forza ...

Pensioni - Ugl : "Boeri disco rotto - migranti non riequilibrano i conti" : Un disco rotto a cui ci siamo rassegnati . Il presidente dell'Inps non è un politico, per cui ognuno rispetti il proprio ruolo, piuttosto che rendersi ridicolo. Di sicuro, non è con l'immigrazione che ...

Senza immigrati niente Pensioni. Tito Boeri insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

