Pensioni 2019-2022 | età bloccata a 67 | verifica uscita dalla data di nascita fino

Pensioni flessibili e LdB2019 - i sindacati chiedono al Governo di superare la Fornero : Sulle Pensioni si registra il pressing delle parti sociali, che chiedono di portare avanti la riforma del settore e di mantenere le promesse elettorali, riavviando al contempo il dialogo. Dalla Uil si sottolinea la necessita' di cambiare la legge Fornero [VIDEO], un aspetto sul quale si sono concentrate le aspettative dei lavoratori. Mentre dalla Cgil si esprime preoccupazione in merito alla linea adottata sinora dall'esecutivo in merito alle ...

Pensioni e LdB 2019 - Damiano al Governo : chiarezza su Ape sociale e quota 100 : L’onorevole Cesare Damiano ex presidente della commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati attraverso la sua ultima nota stampa è tornato a chiedere chiarezza al Governo: in questo fine agosto non si placano le diatribe sulla discussa riforma delle Pensioni [VIDEO] e su quanto potra' effettivamente essere compreso nella prossima Legge di Bilancio 2019. Per questo l’esponente del Partito Democratico ha chiesto chiarezza su due misure che più ...

Riforma Pensioni : dai tagli alla Q100 - ma serve un cambiamento in LdB2019 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 30 agosto 2018 vedono crescere la tensione internamente alla maggioranza in merito alla vicenda dei tagli agli assegni elevati [VIDEO]. La Lega sarebbe infatti contraria allo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle, ma dagli alleati si ricorda quanto previsto all'interno del contratto di Governo giallo - verde. Nel frattempo si avvia uno scontro anche con i tecnici europei, che nella giornata di ieri ...

Governo diviso per la Stabilità 2019 : aumento delle minime e Pensioni anticipate i 2 nodi : Adesso dalle parole bisogna passare ai fatti perché i tempi sono maturi. Manca poco alla Legge di Stabilita' prevista per fine anno e le aspettative degli italiani, aumentate dopo che Lega e Movimento 5 Stelle hanno inserito nel loro programma una riforma radicale della legge Fornero, adesso chiedono risposte. L’abolizione della Legge Fornero di cui tanto si parlava, probabilmente non sara' fatta del tutto, perché ci saranno solo graduali e di ...

Pensioni e LdiB2019 : i dubbi sulla possibile fine dell'APE sociale : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 29 agosto 2018 vedono arrivare nuove richieste di chiarimento dalla maggioranza al Governo in merito alle reali intenzioni sul superamento della legge Fornero [VIDEO]. In particolare, si chiede di definire i criteri della quota 100 nel caso in cui venisse inserita nella LdB2019 e di spiegare se si ritiene di prorogare l'APE sociale in scadenza alla fine dell'anno. Nel frattempo dai gruppi Facebook emerge ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : i dubbi dei lavoratori - tra possibili arretramenti e rinvii : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 28 agosto 2018 vedono prore l'incertezza circa i provvedimenti di flessibilita' previdenziale [VIDEO] che saranno effettivamente portati avanti con la prossima legge di bilancio. Uno scenario che preoccupa soprattutto perché ormai ci troviamo a ridosso della Manovra 2019, senza che si sia sviluppato un dibattito pubblico partendo da dei punti certi. Nel frattempo dalla stampa nazionale continuano ad ...

Pensioni flessibili : possibile stop a Q100 e uscite anticipate in LdB2019 : Arriva un'importante aggiornamento in merito al superamento della legge Fornero ed alle misure che il Governo intende attuare con la prossima legge di bilancio 2019. Secondo quanto riportato oggi dal sito Affari Italiani, l'esecutivo starebbe infatti per rinunciare all'avvio della flessibilita' previdenziale [VIDEO] con la nuova Manovra, per rimandare il provvedimento al prossimo anno. Il quotidiano digitale spiega di aver raccolto tali ...

Pensioni flessibili in LdB2019 : il Governo si prepara allo scontro con l'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 agosto 2018 vedono arrivare una dura presa di posizione da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito allo scontro che si profila all'orizzonte con l'Unione Europea riguardo le riforme promesse in campagna elettorale. In particolare, il vero terreno di scontro sara' la legge di bilancio 2019, in discussione nel prossimo autunno. Nel frattempo dalle analisi di stampa giornalistica emerge la ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : gli auspici sui provvedimenti di flessibilità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 agosto 2018 vedono arrivare gli auspici dei comitati per la prossima ripresa dei lavori parlamentari in merito alla realizzazione dei provvedimenti di flessibilizzazione dell'uscita dal lavoro [VIDEO]con la legge di bilancio 2019. Nel frattempo dalla maggioranza si punta ad un nuovo intervento sull'equita' tra cittadini, con l'eliminazione della impignorabilita' degli stipendi dei parlamentari. Infine ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : per Di Maio senza 20 mld all'Ue si può fare quota 80 o 90 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 25 agosto 2018 registrano la dura reazione del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito alla rigidita' dell'Europa ed alla mancanza di solidarieta' sul caso della nave Diciotti. Tanto che si arriva ad ipotizzare uno stop ai fondi UE, con la conseguenza che secondo il Vice Premier si potrebbe finanziare il superamento della Fornero con una quota 80 o 90 [VIDEO]. Nel frattempo il Presidente di ...

Pensioni in LdiB2019 : nuova ipotesi quota 100 modulare - mentre persiste il rischio spread : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 agosto 2018 vedono emergere una nuova ipotesi di rimodulazione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato in arrivo all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO] che dovrebbe consentire la quiescenza attraverso l'unione dell'eta' anagrafica e dell'anzianita' contributiva. Nel frattempo continua però a crescere anche la preoccupazione sull'andamento dei conti pubblici, dopo che ...

Pensioni flessibili e LdB2019 : la preoccupazione nella scuola sulla quota 100 dai 64 anni : Cominciano a delinearsi le prime reazioni dei lavori in merito alla nuova opzione di pensionamento anticipato tramite la quota 100 [VIDEO], sulla quale sono emersi dettagli importanti nelle ultime settimane. È il caso del comparto scolastico, al quale appartengono insegnanti e personale ATA, figure professionali che rischiano di essere penalizzate da un eventuale vincolo anagrafico d'ingresso fissato secondo le ultime ipotesi di area governativa ...

Pensioni - Governo pensa ad ipotesi 'Quota 100 modulabile' nella LdB 2019 : Il Governo Conte sara' chiamato, entro il prossimo 27 settembre, alla stesura della Nota di aggiornamento al Def Documento di Economia e Finanza: in tema Pensioni, potremo conoscere con esattezza quali potranno essere le mosse dell'esecutivo per un primo step riguardante il superamento della Legge Fornero [VIDEO]. Un articolo pubblicato sul numero odierno del quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore' porta all'attenzione l'ipotesi di una 'Quota 100 ...

Pensioni - riforma Pa e concorsi : verso l'assunzione di 450mila statali nel solo 2019 : Arrivano novita' sulle Pensioni dei dipendenti del pubblico impiego, sulle nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione attraverso i concorsi Pubblici e sulle immissioni dei precari. Il ministro della Funzione Pubblica del Governo Lega-M5S, Giulia Bongiorno, ha illustrato i contenuti del Decreto Concretezza, in preparazione a Palazzo Vidoni, volto a favorire l'assunzione di circa 450 mila nuovi dipendenti statali, da immettere tramite i ...