Pd | Veltroni alla Festa dell’Unità | “Il popolo della sinistra è grande | ma si sente

Veltroni appello alla sinistra : Non sono populisti - ma la destra peggiore : L'alleanza tra Salvini e Orban ricompatta la sinistra della piazza, ieri a San Babila, e non. Walter Veltroni, fra i fondatori del Pd: 'non si ha la percezione dei rischi che corre la democrazia' -

"Risintonizziamoci". Alla Festa Pd a Ravenna ci saranno anche Bersani e Veltroni - Casellati e Fico - Giorgetti e Gelmini : Oltre ai vertici del partito, agli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, e agli esponenti di tutte le diverse correnti dem, ci sarà il fondatore del Pd, Walter Veltroni, ma anche il grande ex Pier Luigi Bersani. Ci saranno la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Ci sarà il sottosegretario Alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e la capogruppo Alla Camera di Forza ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale/ Ultime notizie - Veltroni : "è come se fosse arrivato Pelè" : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:27:00 GMT)