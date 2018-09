PD | manifestazione a Roma contro il governo il 29 settembre

blogo

: Caro @maumartina in occasione della manifestazione che state organizzando a Roma “contro l’odio” parlerete anche de… - Mov5Stelle : Caro @maumartina in occasione della manifestazione che state organizzando a Roma “contro l’odio” parlerete anche de… - maumartina : Il 29 settembre manifestazione nazionale @pdnetwork a #Roma. Per l’Italia che non ha paura #fiancoafianco - nzingaretti : Bene il 29 settembre la manifestazione a Roma. Per l'Italia e contro un governo che sta diventando un pericolo per tutti -

(Di sabato 1 settembre 2018) Il Partito Democratico è a pezzi e il segretario Maurizio Martina lo sa bene, così come ne è ben consapevole Nicola Zingaretti, seriamente intenzionato a prenderne le redini e rinnovarlo. Questo, però, non ha impedito a Martina di voler mettere alla prova gli elettori del PD e attaccare ildi Giuseppe Conte con unain programma aper il prossimo 29.In un momento in cui bisognerebbe raccogliere i cocci e trovare la strada per riportare il Partito Democratico ai fasti del passato, Martina vuole dare prova di forza, pur senza aver fatto nulla in questi ultimi mesi per tentare di riabilitare l'immagine del partito, rimasto frammentato troppo a lungo. E così è arrivato l'annuncio ufficiale:Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio. ...