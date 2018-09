: Laura #Boldrini alla manifestazione di protesta contro l’incontro tra il ministro dell'Interno e il premier unghere… - SkyTG24 : Laura #Boldrini alla manifestazione di protesta contro l’incontro tra il ministro dell'Interno e il premier unghere… - ckyenge : Sono a Bruxelles ma voglio mandare il mio sostegno alla manifestazione #EuropaSenzaMuri, in programma oggi a… - ilpost : Ieri a Milano c'erano almeno 10mila persone a protestare contro l’incontro tra il primo ministro ungherese Viktor O… -

Il Pd organizzerà unaa Roma, il 29 settembre,il "dell'odio". Lo ha annunciato il segretario dem, Martina, a Repubblica. "Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio", afferma. "Sarà la piazza per l'Italia che non ha paura.Possiamo e dobbiamo costruire una prospettiva di speranza per il Paese", sostiene Martina: "Il Pd deve buttarsi corpo a corpo (...) nel Paese reale".(Di sabato 1 settembre 2018)