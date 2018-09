' Pd | ci sarà un candidato renziano' L' annuncio di Rosato a ' La Piazza'

L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato presidente del suo partito alle elezioni di ottobre - anche se è in carcere : In Brasile il partito dei Lavoratori ha scelto come proprio candidato alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre l’ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, nonostante sia in carcere con una condanna a dodici anni per corruzione e quindi non possa essere eletto. The post L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato presidente del suo partito alle elezioni di ottobre, anche se è in carcere appeared first on Il Post.

Marco Di Maio non sarà il candidato a sindaco di Forlì per il centrosinistra : ... se lo facessi vorrebbe dire che è finito per me il tempo di fare politica. Aiuterò il territorio dal Parlamento, come ho fatto negli anni passati e come credo di aver dimostrato che è possibile fare.

Forza Italia riparte dal Sud "Berlusconi sarà candidato" : E poi: 'Non c'è un filo conduttore nella politica del governo, cerca solo consenso'. Migranti? 'Solo con una strategia Ue si risolve il problema'. Ilva? 'Chiuderla è una follia che solo il clown ...