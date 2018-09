Patrizio Roversi fuori da Linea Verde | Mi sento un esodato

Linea Verde - Patrizio Roversi fuori da Linea Verde : “Me lo hanno detto all’improvviso - un po’ di dispiacere c’è” : A sorpresa Patrizio Roversi non sarà più alla conduzione di Linea Verde e, come molti avevano immaginato, non si tratta di una sua decisione. Il conduttore lo conferma in un’intervista al settimanale Spy: “Non è successo niente di particolare, semplicemente chi ha la responsabilità di decidere non mi ha riconfermato l’incarico. Me lo hanno detto all’improvviso, un paio di settimane prima della presentazione dei palinsesti ...