Serie A PARMA-Juventus 1-2 - il tabellino : PARMA - La Juventus batte in trasferta il Parma 2-1. Bianconeri subito in rete con Mandzukic , pareggio prima dell'intervallo con Gervinho . Nella ripresa è Matuidi a mettere il pallone decisivo alle ...

Calcio : PARMA-Juventus 1-2 : ANSA, - ROMA, 1 SET - La Juventus ha battuto il Parma 2-1 nell'anticipo serale della 3/a giornata. In attesa che CR7 trovi la via del gol i bianconeri proseguono come se nulla fosse la loro marcia a ...

Serie A PARMA - D'Aversa : «Orgoglioso di questa prestazione contro la Juventus» : Numeri e statistiche La cronaca Serie A Parma D'Aversa Juventus Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Juventus - almeno uno tra Dybala e Douglas Costa deve giocare sempre : PARMA - Gervinho è impressionante : E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato da Gervinho e nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è ...

PARMA-JUVENTUS 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A PARMA-JUVENTUS oggi. Formazioni PARMA-JUVENTUS. Diretta PARMA-JUVENTUS. Orario PARMA-JUVENTUS. Dove posso Vederla? Come vedere PARMA-JUVENTUS Streaming? PARMA-JUVENTUS 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Venerdì prende il via la terza giornata di campionato alle 20.30 a San Siro, big match che vede il Milan opposto alla Roma. Sabato alle 18 tocca […]

PARMA-Juventus 1-2 : gol di Mandzukic - Gervinho e Matuidi : Il deejay dello stadio Tardini nel prepartita manda a tutto volume la Marcia Trionfale dell'Aida - Giuseppe Verdi assieme alla musica da discoteca, è pur sempre sabato sera - ma nella terza vittoria ...

Pagelle/ PARMA-Juventus (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : Pagelle Parma Juventus (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Tardini (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:52:00 GMT)

PARMA-Juventus 1-2 : Mandzukic - Gervinho - Matuidi : ROMA - Due stagioni fa, il Parma era in Serie D e la Juve giocava la finale di Champions; stasera il Tardini si è goduto il piacere di fermare Cristiano Ronaldo - ancora a secco e con un occhio nero a ...

Matuidi fa volare la Juventus : 2-1. Cristiano Ronaldo a secco anche a PARMA : Parma - La superiorità della Juventus emerge sempre. Non subito, ma emerge: quando gli avversari iniziano a pagare una prima parte di gara tirata al massimo per stare dietro i bianconeri, quando ...

VIDEO Highlights PARMA-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi regalano la vittoria - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nella terza giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini in una partita davvero molto complicata: Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ ma Gervinho ha pareggiato e allo scadere del primo tempo Rigoni ha avuto anche l’occasione per il vantaggio. Nella ripresa allora ci ha pensato Matuidi a garantire la terza vittoria consecutiva su assist di ...

Serie A - PARMA-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...

PARMA-Juventus 1-2 : bianconeri forza nove con Mandzukic - non con CR7 : Il croato fa un altro gol lampo in trasferta e l’assist per Matuidi, il portoghese si fa attendere. Ancora una volta, però, la squadra di Allegri sembra subire troppo

PARMA-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Novità in formazione per Max Allegri: si pensava che potesse inserire Dybala, ma a sopresa presenta il tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo. In difesa, rispetto al match contro la Lazio, cambia Cancelo con Cuadrado. Conferma, quindi, per il più equilibrato 4-3-3. Nel Parma, privo dell’acciaccato Grassi, esordisce Gervinho dal 1′. Comincia subito il discesa la gara della Juve, che passa sfruttando la prima ...

Serie A - la Juventus piega il PARMA : Il Parma non può nulla contro la Juve. Gli emiliani reggono un tempo, poi salgono in cattedra i bianconeri. Il vantaggio della Juve arriva prestissimo con un gol di Mandzukic al 2'. Cross dalla destra di Cuadrado, la difesa pasticcia con Iacoponi e Mandzukic dopo aver vinto un contrasto insacca da due passi. Il Parma accusa il colpo ma pian piano viene fuori e reagisce. Così poco prima della fine del primo tempo c'è il pareggio di Gervinho al ...