PARMA-JUVENTUS 2018 | Diretta | Formazioni | Streaming | Dove Vederla

Bologna-Inter e PARMA-Juventus : a che ora iniziano e su che canale vederle in tv? Il programma su Sky e Dazn : Oggi sabato 1° settembre si disputano due importanti anticipi della terza giornata della Serie A 2018-2019. Si incomincia alle ore 18.00 con Bologna-Inter: i nerazzurri devono riscattarsi dopo aver raccolto appena un punto in due partite, i ragazzi di Luciano Spalletti sono spalle al muro e allo Stadio Dall’Ara non sono ammessi ulteriori errori, la tifoseria inizia già a rumoreggiare visto che la stagione era partita con ben altri ...

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote : tutto su PARMA JUVENTUS (anticipi 3^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse per le partite valide come anticipi della terza giornata del primo campionato italiano, oggi sabato 1 settembre.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Juventus - tra dubbi e certezze le scelte di formazione per la gara contro il PARMA : La Juve, ieri, intorno alle 20 è arrivata alla stazione di Parma e poi si è spostata in ritiro: i bianconeri resteranno in hotel fino alle 19 di questa sera e poi si sposteranno in pullman allo stadio Tardini. La Juventus contro il Parma potrebbe presentarsi con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3 in quanto Massimiliano Allegri ancora non ha deciso se utilizzare Paulo Dybala dal primo minuto oppure se lasciarlo in panchina. A quel punto al posto del ...

Probabili formazioni / PARMA JUVENTUS : tutti gli eredi di Buffon. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Parma Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti gli assenti in casa gialloblu, solito dubbio sul modulo per Allegri(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Cannavaro : 'Felice per il ritorno del PARMA - ma la Juventus fa paura. E in Italia non torno...' - : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande scaccia i brutti ricordi per concentrarsi sulle emozioni di una sfida mai banale, in particolare per chi l'ha ...

Diretta PARMA-Juventus dalle 20.30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : PARMA - Cristiano Ronaldo a caccia del primo gol italiano. ' Sì, è arrabbiato. Dimostra che vuole essere il migliore, buon per noi '. Il riferimento di Massimiliano Allegri è al mancato riconoscimento ...

Pronostico PARMA Juventus/ Marchesi : Cr7? Il gol arriverà a su Gervinho… - esclusiva - : Pronostico Parma Juventus: intervista esclusiva a Rino Marchesi sulla partita, in programma oggi alle ore 18.00 al Tardini per la Serie A.