Parma-Juventus 1-2 | bianconeri forza nove con Mandzukic | non con CR7

Serie A - Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...

Parma-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Novità in formazione per Max Allegri: si pensava che potesse inserire Dybala, ma a sopresa presenta il tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo. In difesa, rispetto al match contro la Lazio, cambia Cancelo con Cuadrado. Conferma, quindi, per il più equilibrato 4-3-3. Nel Parma, privo dell’acciaccato Grassi, esordisce Gervinho dal 1′. Comincia subito il discesa la gara della Juve, che passa sfruttando la prima ...

Serie A - la Juventus piega il Parma : Il Parma non può nulla contro la Juve. Gli emiliani reggono un tempo, poi salgono in cattedra i bianconeri. Il vantaggio della Juve arriva prestissimo con un gol di Mandzukic al 2'. Cross dalla destra di Cuadrado, la difesa pasticcia con Iacoponi e Mandzukic dopo aver vinto un contrasto insacca da due passi. Il Parma accusa il colpo ma pian piano viene fuori e reagisce. Così poco prima della fine del primo tempo c'è il pareggio di Gervinho al ...

Anticipo Serie A - Parma-Juventus 1-2 : 22.24 E tre. Arriva la terza vittoria di fila della Juve che passa 2-1 a Parma, così come la terza senza gol per Ronaldo. Pronti-via e la Juve è in vantaggio con Mandzukic che sfutta un errore di Iacoponi, per il tab-in vincente (2'). Emiliani pericolosi con una punizione di Stulac, traversa (14').L'1-1 dei ducali arriva al 33':cross di Gobbi,deviazione area di Inglese, Gervinho sulla linea mette dentro con la coscia.Nella ripresa bianconeri ...

Matuidi ‘salva’ Allegri - la Juventus sbanca Parma tra luci ed ombre : Mandzukic fondamentale - Gervinho devastante ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/21 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Pagelle Parma-Juventus 1-2 : tutti i voti. Decisivi Mandzukic e Matuidi - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini e hanno così infilato la terza vittoria consecutiva, utile per confermarsi in testa alla classifica. Mandzukic ha aperto le marcature, Gervinho ha pareggiato, poi nella ripresa è arrivato il gol decisivo di Matuidi. Di seguito le Pagelle di Parma-Juventus. PARMA: Sepe: ...

Serie A - Parma-Juventus : magia di Mandzukic - Matuidi riporta in vantaggio i bianconeri [VIDEO] : magia di tacco di Mandzukic: Matuidi riporta in vantaggio la Juventus nella sfida di questa sera contro il Parma L’intervallo è stato utile agli uomini di Allegri per ritrovare la carica giusta per far vedere di che pasta è fatta la Juventus. Il primo tempo di Parma-Juventus è terminato in parità, con le reti di Mandzukic e Gervinho, rispettivamente al 2′ e al 33′. E’ Matuidi a portare nuovamente in vantaggio la ...

Gol Matuidi - Juventus di nuovo in vantaggio contro il Parma : super Mandzukic [VIDEO] : GOL Matuidi – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus che stanno regalando emozioni e colpi di scena. vantaggio della squadra di Allegri con Mandzukic, poi il pareggio di Gervinho. Nella ripresa decisivo ancora una volta il croato che serve a Matuidi la rete del nuovo vantaggio. Gol Matuidi Grande gol di un grande giocatore… Matuidi pic.twitter.com/N1P8IrKHOS — MaxGold (@Gimax36) ...

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo ancora a secco nel primo tempo : medicazioni a bordo campo per Cr7 [VIDEO] : medicazioni in campo per Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine del primo tempo di Parma-Juventus Il primo tempo dell’anticipo di questa sera della terza giornata di Serie A tra Parma e Juventus è terminato sulla parità. Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ di gioco, ma il Parma è riuscito a pareggiare i conti nel 33′ con Gervinho. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol, anche se un colpo di testa ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 1-1 : Mandzukic subito in gol - Gervinho pareggia i conti. Che occasione per Khedira! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

