Parma-Juve | la diretta | 0-1

Parma-Juventus 0-1 LIVE - la sblocca subito Mandzukic : Parma-Juventus – Dopo la gara tra Bologna ed Inter continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus pronte a regalare emozioni. Due su due per la squadra di Massimiliano Allegri mentre gli uomini di D’Aversa sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ecco le formazioni ufficiali. PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, ...

Parma - Gagliolo : 'Juve tra le 4 più forti al mondo - noi...' : Sappiamo che la Juventus è una delle 4-5 squadre più forti del mondo, dobbiamo fare la partita perfetta cercando di concederle il meno possibile'.

LIVE Pagelle Parma-Juventus in DIRETTA : Cristiano Ronaldo a caccia del primo gol - bianconeri favoriti. Tutti i voti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Parma-Juventus, match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019. Anticipo serale di lusso allo Stadio Tardini, gli emiliani sono tornati nel calcio che conta e ospitano i Campioni d’Italia che vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Chievo e Lazio. I bianconeri sono attesi da un importante esame nella lunga corsa verso lo scudetto, gli ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 0-0 : Ronaldo sfida Gervinho - Ducali in cerca dello sgambetto alla Vecchia Signora : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

Parma-Juventus - le formazioni ufficiali : Parma-Juventus, le formazioni ufficiali – Dopo la gara tra Bologna ed Inter continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus pronte a regalare emozioni. Due su due per la squadra di Massimiliano Allegri mentre gli uomini di D’Aversa sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ecco le formazioni ufficiali.-- Parma-Juventus, le formazioni ufficiali - PARMA ...

