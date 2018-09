Papa : economia non derubi risorse Creato : 12.50 "Ognuno di noi ha una responsabilità per gli altri e per il futuro del nostro pianeta"avverte il Papa incontrando alcuni imprenditori nella Giornata di preghiera per la cura del Creato. "L'economia deve servire all'uomo, non sfruttarlo e derubarlo delle sue risorse", sottolinea Bergoglio che indica in San Francesco "un esempio di eccellenza della cura per ciò che è debole e di ecologia integrale". Dobbiamo usare le possibilità che la ...