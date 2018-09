Papa | serve responsabilità verso il clima | acqua potabile diritto essenziale

"Quella sincera apertura del Papa - sempre pronto a cambiare quando serve" : Ma in questo mondo che può risultare molto difficile Cristo ci può aiutare a conservare sempre più una pace profonda del cuore, anche nelle prove, pur così sofferte, nostre e altrui. Gesù dunque ci ...

Migranti - Papa : serve saggezza e umanità : 14.28 "La sfida che più provoca le nostre coscienze in questi tempi è la massiccia crisi migratoria,la cui soluzione esige saggezza ,ampiezza di veduta,una preoccupazione umanitaria che vada oltre decisioni politiche a breve termine".Così Papa Francesco incontrando a Dublino le autorità irlandesi. Di fronte all'odio razziale va recuperato "il senso di essere una famiglia di popoli". Sulla pedofilia, il Papa riconosce "il fallimento"della ...

Papa Francesco : al mondo serve fare rete e non leadership autoritarie e sorde : Abbiamo bisogno di una leadership che aiuti a scoprire e vivere un modo più giusto di stare al mondo come partecipi tutti di un destino comune'. In occasione dell'apertura dei lavori della III ...