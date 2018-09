Pallavolo | prolungato il contratto di partnership tra Volley Millenium e Zavattaro

sportfair

(Di sabato 1 settembre 2018) La società lombarda rinnova la propriaconAssicurazioni che resterà sponsor di maglia Le Leonesse potranno dormire nuovamente sogni tranquilli: l’Agenzia Unipol divisione Sai diAssicurazioni snc diPaolo, Vittorio, Guido, rinnova come sponsor anche per l’A1. La ben nota e storica agenziacon sede in Via Adua n.3 a Desenzano del Garda (BS), ha deciso di continuare la sua avventura conper la prossima stagione e sarà protagonista insieme alle atlete dalla A1 ancora come sponsor di maglia. L’agenzia è da molti anni punto di riferimento consulenziale e di servizio per prodotti assicurativi offerti dalla compagnia Unipol Sai, leader del mercato assicurativo italiano.L'articoloilditraAssicurazioni SPORTFAIR.