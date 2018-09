Palermo-Cremonese | Serie B | stasera in diretta tv su Rai Sport

Blastingnews

: Serie B, Palermo-Cremonese 2-2: Mazzotta in extremis salva i rosanero - serieacaffe : Serie B, Palermo-Cremonese 2-2: Mazzotta in extremis salva i rosanero - Dalla_SerieA : Palermo-Cremonese 2-2: il tabellino - - juventinodoc73 : RT @Boboj29: Altra chicca di Raisport Ieri sera al termine della partita Palermo-Cremonese ,e' iniziata la trasmissione condotta da Paganin… -

(Di sabato 1 settembre 2018) In campo, oltre alla 3ª giornata diA VIDEO, tornera' laB con la 2ª giornata. Il turno si aprira' con l’anticipo. La partita sara' di scena oggi, venerdì 31 agosto 2018, allo Stadio Renzo Barbera. Il fischio d’inizio sara' fissato alle ore 21.00 e ci sono ottime notizie per i tifosi. Infatti, si potra' vedere l’incontro intv su Rai, nonché in streaming gratis su Rai Play. I rosanero di Bruno Tedino sono reduci dal pareggio per 0-0 nella trasferta contro la Salernitana. La squadra di Andrea Mandorlin ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Pescara. Dopo il vantaggio di Gaetano Castrovilli, solamente nei minuti di recupero è stata ripresa dagli ospiti, a segno con Leonardo Mancuso. A dirigere il match sara' l’arbitro Luigi Nasca. Pochi i dubbi per i due allenatori in occasione del friday night. In casaè dato per certo ...