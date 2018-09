Palermo Cremonese | le pagelle dei quotidiani sportivi

Palermo-Cremonese - Serie B : stasera in diretta tv su Rai Sport : In campo, oltre alla 3ª giornata di Serie A [VIDEO], tornera' la Serie B con la 2ª giornata. Il turno si aprira' con l’anticipo Palermo-Cremonese. La partita sara' di scena oggi, venerdì 31 agosto 2018, allo Stadio Renzo Barbera. Il fischio d’inizio sara' fissato alle ore 21.00 e ci sono ottime notizie per i tifosi. Infatti, si potra' vedere l’incontro in diretta tv su Rai Sport, nonché in streaming gratis su Rai Play. I rosanero di Bruno Tedino ...