Pagelle Parma-Juventus 1-2 | tutti i voti Decisivi Mandzukic e Matuidi | Cristiano Ronaldo

(Di sabato 1 settembre 2018) Laha sconfitto ilper 2-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini e hanno così infilato la terza vittoria consecutiva, utile per confermarsi in testa alla classifica.ha aperto le marcature, Gervinho ha pareggiato, poi nella ripresa è arrivato il gol decisivo di. Di seguito ledi: Sepe: 6. Non può nulla sui gol di, per il resto si fa sempre trovare pronto. Iacoponi: 5,5. Perdesul gol del vantaggio, a tratti è un po’ insicuro. Alves: 6. Discreto lavoro nella retroguardia dei gialloblù, fa buona guardia in diversi frangenti e mette in difficoltà gli avversari. Gagliolo: 5,5. Poca personalità, manca un po’ di incisività soprattutto quando i bianconeri riescono ad andare via in ...