PAGELLE Bologna Inter 0-3 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2018-2019

Bologna-Inter 0-3 - le PAGELLE di CalcioWeb : Bologna-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb – Pur essendo soltanto la terza giornata, la partita tra Bologna e Inter si configura già come una sorta di dentro o fuori per le due compagini, seppur per motivazioni e ambizioni differenti. Spalletti deve rinunciare al suo capitano Mauro Icardi, alle prese con un affaticamento muscolare, mentre Inzaghi, rispetto agli undici della gara contro il Frosinone, cambia solo Gonzalez con De Maio. ...