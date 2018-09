PADOVA | CADE NEL TOMBINO PER CERCARE LE CHIAVI | RITROVATO ANZIANO DISPERSO Ultime

CADE FULMINE : INTERROTTI TRENI BOLOGNA-PADOVA/ Ultime notizie : danni anche a Maniago - in Friuli : CADE FULMINE: stop TRENI BOLOGNA-PADOVA, registrati gravi ritardi e deviazioni. Seconda interruzione anche sulla linea di Castel Maggiore, maltempo non dà tregua.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:54:00 GMT)

Maltempo - cade un fulmine : stop treni Bologna-PADOVA : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea e’ interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico e’ rallentato: sospesi i regionali, ...

Maltempo : cade fulmine - stop ai treni Bologna-PADOVA : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea è interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, ...

