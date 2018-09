Padova | anziano scomparso da 3 giorni era caduto in un tombino | salvo

Anziano disperso da 3 giorni : era caduto in un tombino a Padova - : Il 76enne stava cercando di recuperare le chiavi di casa. Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di ...

