Ora Salvini lancia la guerra ai centri di accoglienza

La Lega non è più un monolite Ora Giorgetti corregge Salvini : "L'ha sparata grossa, ora l'importante è che non ne arrivino più". Parole chiare. Nette. E per nulla sibilline, almeno questa volta. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sul tema immigrazione per correggere il ministro dell'Interno... Segui su affaritaliani.it

GIORGETTI “SALVINI L’HA SPARATA GROSSA SUI RIMPATRI”/ Ultime notizie “SfOrare il 3%? Sì se necessario” : GIORGETTI “SALVINI L’HA SPARATA GROSSA sui 500mila RIMPATRI”. Ultime notizie, poi aggiunge “Macron é cattivo, più di Conte e Salvini messi assieme". Le parole del leghista(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Addio all’Ora legale? Jean Claude Juncker vuole abolirla - Salvini lo incenerisce : Addio al cambio tra ora solare e legale,l’Unione europea potrebbe adottare l’ora legale per tutto l’anno: è l’intenzione annunciata dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. In una consultazione pubblica lanciata in estate dall’esecutivo comunitario, i cui risultati verranno resi pubblici oggi, l’80% dei rispondenti si sarebbe espresso a favore di questa ipotesi. “Milioni di persone hanno ...

Migranti - Giorgetti : “Sui 500mila rimpatri promessi in campagna elettOrale Salvini l’ha sparata grossa” : “Salvini aveva promesso che avrebbe rimpatriato 500mila immigrati irregolari. Mancano soldi, aerei e gli accordi con gli Stati. Insomma: l’ha sparata grossa”. Peter Gomez ha introdotto così il tema dell’annuncio sui rimpatri da parte dell’attuale ministro dell’Interno, fatto in campagna elettorale, alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. “Sì, l’ha sparata grossa. Mi accontenterei ...

Giorgetti - Salvini conosce elettOrato : ANSA, - MARINA DI PIETRASANTA, LUCCA,, 31 AGO - "Per guidare bene un'auto di Formula 1, bisogna sapere anche frenare, non solo accelerare, se no vai fuori strada alla prima curva. Anche la politica è così. Salvini sa tenersi tarato sulla pancia dell'elettorato, confido quindi che quando sentirà che la pancia dell'elettorato gli segnalerà che è il momento di frenare, frenerà". Lo ha ...

Giorgetti - Salvini conosce elettOrato : ANSA, - MARINA DI PIETRASANTA, LUCCA,, 31 AGO - "Per guidare bene un'auto di Formula 1, bisogna sapere anche frenare, non solo accelerare, se no vai fuori strada alla prima curva. Anche la politica è così. Salvini sa tenersi tarato sulla pancia dell'elettorato, confido quindi che quando sentirà che la pancia dell'elettorato gli segnalerà che è il momento di frenare, frenerà". Lo ha ...

Salvini sull'Ue : "Pensa a Ora legale ma non all'immigrazione illegale" : Matteo Salvini risponde a Jean Claude Juncker e alla proposta della Commissione europea di abolire l'ora legale dai Paesi dell'Unione europea. E lo fa con un tweet dal sapore anche ironico. 'La ...

SALVINI E L'INCHIESTA DICIOTTI : “NUOVE ACCUSE SONO MEDAGLIE”/ Ultime notizie : "Ora incrementare le espulsioni" : DICIOTTI, pm chiede i nomi dei migranti "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro SALVINI. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del Ministro"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:41:00 GMT)

'In Ungheria diritti calpestati e democrazia ignOrata. È questo il modello che piace a Salvini?' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel suo recente incontro con il premier Orban ha espresso viva ammirazione per il modello ungherese e la volontà di seguirne l'esempio sui fronti dell'economia, del rapporto con l'Unione europea e della gestione dei flussi migratori. Matteo Salvini , che è persona preparata e dall'indiscutibile intuito politico, sa perfettamente che l'Ungheria è un ...

Matteo Salvini - i numeri che umiliano Macron : immigrati - la balla spudOrata del francesino : Dalla verifica dei più importanti esperti di fact checking in Italia, Pagella Politica, è risultato che il numero è anche più grande di quello citato dal leader della Lega.

OPEN ARMS : STOP A SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA/ Va in Spagna e Salvini esulta : “In mare Ora nessuna ong” : OPEN ARMS si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Ponte MOrandi - Salvini : “Nazionalizzare autostrade? Il privato fa meglio del pubblico. Soluzione è compartecipazione” : “Suggerirò ai colleghi ministri, sui dossier autostradali, che il modello di compartecipazione tra pubblico e privato funziona. Il privato fa bene e meglio del pubblico, ma quest’ultimo non può rinunciare alla sua attività di controllo”. A dirlo è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Venezia insieme al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la firma del nuovo protocollo sulla legalità della ...

Salvini : Fatte tante proposte a UE - per Ora solo no : Roma – Sulla missione ‘Sophia’ “abbiamo chiesto la condivisione dei porti, se arrivera’ un ennesimo no siamo pronti a valutare se continuare a spendere fondi che sulla carta sono per una missione internazionale, ma in realta’ gli oneri sono solo per 60 milioni di italiani”. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, lo dice in diretta Facebook sulla sua pagina personale ...

Toscani attacca ancOra Salvini : "Una scoreggia" : Continua lo scontro tra Matteo Salvini e Oliviero Toscani . In un'intervista al Corriere , il celebre fotografo aveva detto: ' Mio padre ha fotografato Mussolini a piazzale Loreto, chissà dove ...