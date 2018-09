Ondata di maltempo | bombe d’acqua nelle Marche | allagamenti in Friuli | tromba d’aria in

Ondata di maltempo sull’Italia : temporali improvvisi e forti raffiche di vento - danni e disagi in varie regioni : Il maltempo ha investito oggi l’Italia, con temporali improvvisi e forti raffiche di vento che hanno causato disagi in varie regioni. A Catanzaro il vento ha causato numerosi danni nel quartiere Lido e in località Roccelletta. Divelti i tetti di alcune abitazioni e distrutti anche stabilimenti balneari le cui strutture a loro volta hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A Roccelletta un albero è crollato su ...

Meteo : maltempo al Sud - nuova Ondata di caldo al Centro-Nord : Nel corso della nuova settimana la blanda circolazione d'aria instabile in quota, attiva tra Sardegna e Sicilia, tenderà a muoversi verso lo Ionio e la Grecia, mentre l'anticiclone delle Azzorre si ...

METEO - MALTEMPO A FERRAGOSTO : TEMPORALI E GRANDINE/ Ultime notizie - prima il fresco poi nuova Ondata di caldo : Previsioni METEO: in arrivo la seconda perturbazione del mese con MALTEMPO e TEMPORALI che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il FERRAGOSTO sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:25:00 GMT)

Previsioni Meteo - settimana di super caldo e forte maltempo in Europa : l’Ondata di calore si sposta verso Nord/Est [MAPPE] : 1/19 ...

L’Ondata di maltempo del 29-30 Luglio 2014 : L’annunciato peggioramento del 29-30 Luglio 2014 era reduce da un mese già abbondantemente piovoso per buona parte dell’italia centro-settentrionale e per questo motivo, forse, non ha recato almeno in un primo momento il clamore...

Una spaventosa Ondata di maltempo sul Giappone da una settimana : quasi 200 vittime | : Dopo una settimana di precipitazioni intensissime, la parte orientale del paese è in ginocchio: gli sfollati sono 7mila

Ondata di maltempo in Giappone - milioni di evacuati : il bilancio delle vittime si aggrava - 15 morti e 50 dispersi : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Giappone: piogge torrenziali e frane hanno provocato 15 morti e 50 dispersi. La prefettura di Okayama ha dichiarato morto un uomo investito da una frana. A Hiroshima il corpo di un bambino è stato rinvenuto in una zona allagata. Nella prefettura di Ehime, una donna è stata trovata morta al secondo piano di una casa investita da una frana. Tra i dispersi vi sono cinque persone, rimaste ...

Spiagge off limits dopo l'Ondata di maltempo : rifiuti rimossi a tempo di record : BRINDISI - Sulle Spiagge, ricoperte da detriti, sembrava fosse passato un uragano. Nel giro di poche ore, gli operatori della ditta Ecotecnica hanno ripulito il litorale nord di Brindisi, eliminando ...