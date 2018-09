Olimpiadi 2032 | l’Indonesia parla di una possibile candidatura I Giochi torneranno in

oasport

: Olimpiadi: l’Indonesia vuole ospitare l’edizione 2032 - Gazzetta_it : Olimpiadi: l’Indonesia vuole ospitare l’edizione 2032 - OA_Sport : L'Indonesia si candida per le Olimpiadi 2032. I Giochi torneranno in Asia? - scommesse_it : Olimpiadi: l’Indonesia vuole ospitare l’edizione 2032 -

(Di sabato 1 settembre 2018) Si inizia già a pensare all’organizzazione delle: l’Indonesia, tramite il Presidente Joko Widodo, ha annunciato l’intenzione di candidarsi per ospitare la rassegna a cinque cerchi. L’obiettivo è davvero ambizioso ed è stato svelato durante un incontro che Widodo ha avuto con Thomas Bach, Presidente del Cio, a Bogor. Il premier ha infatti elogiato l’organizzazione dei recentiAsiatici ospitati proprio tra Jakarta e Palembang e ha affermato che il proprio Paese ha pianificato di candidarsi per iOlimpici. Anche Thomas Bach si è dimostrato entusiasta da questa possibilità: “Con il grande successo ottenuto in questiasiatici,ha dimostrato di avere tutti gli ingredienti per organizzare le, e ha una solida base di partenza“. Assisteremo dunque a un ritorno in Asia dopo Pechino 2008 e ...