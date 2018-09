: #Occupazioni:ecco circolare del Viminale - CyberNewsH24 : #Occupazioni:ecco circolare del Viminale - TelevideoRai101 : Occupazioni:ecco circolare del Viminale - NobisTux : CHI FERMA LE OCCUPAZIONI ??? Lo sporco lavoro delle #occupazioni non fa feste ne ferie , ecco l'ultima opera degli… -

Censimento degli occupanti abusivi di immobili con massima rapidità e individuazione di minori o soggetti 'fragili' per i quali, in caso di necessità i Servizi sociali dei Comuni attiveranno specifici interventi "non negoziabili". Lo prevede la nuovadel ministero dell'Interno, in tema di occupazione di immobili.Secondo il documento, il censimento degli occupanti, deve essere "condotto, anche in forma speditiva, sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, se occorre, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale".(Di sabato 1 settembre 2018)