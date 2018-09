Obama | politica insulti nasce da paura

USA - JOHN MCCAIN È MORTO DI CANCRO/ Ultime notizie - rivale-amico di Obama e la politica ‘differente’ da Trump : JOHN MCCAIN è MORTO di CANCRO, addio al senatore Usa: Ultime notizie, il cordoglio di Trump e Obama. Ma il veterano del Vietnam disse: "Non voglio Donald al funerale"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:03:00 GMT)

Obama torna in politica Usa : lista di endorsement per elezioni : New York, 1 ago., askanews, - L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è tornato nell'arena politica, pubblicando su Twitter una prima lista di candidati democratici che sosterrà alle prossime elezioni di metà mandato, in programma a novembre. 'Oggi sono orgoglioso di dare il mio appoggio a ...

Marchionne e la politica italiana. “I governi hanno dato tanto senza chiedere nulla in cambio. Al contrario di Obama” : Incentivi e finanziamenti pubblici, defiscalizzazioni, cassa integrazione, contributi a fondo perduto e una smaccata preferenza dello Stato per la costruzione di strade e autostrade piuttosto che di reti ferroviarie. La storia dell’auto italiana, incarnata dalla Fiat, è costellata da una pioggia di denaro pubblico che ha contribuito a rendere grande Fca. Ma che, nel silenzio della politica, non ha impedito a Sergio Marchionne di relegare ...

Al 'Mandela speech' Obama attacca Trump : 'No a politica della paura' : Obama si è scagliato poi contro la politica degli "uomini forti" . "All'improvviso sono in ascesa", ha detto, lanciando però un avvertimento: "I governi autoritari alla fine hanno come risultato ...

Obama in Sud Africa celebra Mandela e attacca Trump : 'Politica di paura e rancore' : Obama non menziona mai esplicitamente il suo successore, ma tiene per tutto il tempo il dito puntato su quella 'Politica dell'uomo forte' che rischia di fagocitare quanto raggiunto fin qui: 'Avrei ...

Obama attacca Trump : 'è politica di paura e rancore' : "Siamo a un bivio - afferma Obama - un momento in cui due visioni molto diverse del futuro dell'umanità competono per i cuori e le menti dei cittadini nel mondo. Lasciatemi dire ciò in cui io credo. ...

Obama - 'no alla politica della paura e del rancore' : Parole dure quelle di Barack Obama a Johannesburg, durante la cerimonia per i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela, in Sudafrica, dove ha parlato di politici che spingono 'una politica della paura,...