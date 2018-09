Ambiente : Nuovo report WWF sui fiumi calcola i benefici nascosti : Sottovalutare i benefici nascosti dei fiumi è una minaccia per le economie e lo sviluppo sostenibile: è il messaggio lanciato in occasione dell’apertura della World Water Week che si terrà a Stoccolma fino al 31 agosto. In un periodo in cui inondazioni e siccità devastano comunità e paesi in tutto il mondo, il nuovo rapporto del WWF si spiega in una nota, “sottolinea la capacità che hanno i fiumi, quando sono in buono stato di salute, di ...

Nuovo report Dia rilancia l'allarme sulle infiltrazioni mafiose in Fvg : In Parlamento l'ultimo rapporto della Direzione investigativa: Trieste citata fra i punti d'approdo di prodotti contraffatti

Ambiente : Nuovo report di Greenpeace - una moda pulita è già possibile : A sette anni del lancio della campagna Detox, Greenpeace traccia un bilancio dei progressi effettuati dalle aziende impegnate nell’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose dalle proprie filiere produttive entro il 2020. Nel nuovo rapporto di Greenpeace Germania (Destination Zero: seven years of Detoxing the clothing industry) vengono evidenziati i progressi delle ottanta aziende, tra cui case dell’alta moda, dell’abbigliamento sportivo e ...

Sanità : Zaia inaugura Nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco massimo è stato registrato a luglio e ad agosto con elevatissime percentuali di pazienti di lingua straniera. Il nuovo punto di primo ...

Sanità : Zaia inaugura Nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco mass