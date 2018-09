Nuova Fiat 500X | un crossover da Ritorno al Futuro

Nuova Fiat 500X : nuovi motori e nuove tecnologie per il crossover italiano più amato : Il crossover italiano di casa Fiat si rinnova totalmente nell’estetica, nelle tecnologie e nei motori La 500X, il crossover italiano di casa Fiat si rinnova completamente con tante novità estetiche e tecnologiche per soddisfare le nuove esigenze di mobilità in un segmento in forte crescita, nel quale 500X è già protagonista in Italia, dove detiene la leadership nella categoria, e in Europa dove dal 2016 si attesta stabilmente nella top5 ...

Fiat presenta la Nuova 500X : look rinfrescato e più tecnologia : Il crossover italiano di casa Fiat si rinnova totalmente nell’estetica, nelle tecnologie e nei motori.

Etna - Nuova eruzione : le immagini mozzafiato : Dopo il suo risveglio a partire dal mese di luglio e la graduale intensificazione dell'attività eruttiva ai crateri sommitali l'Etna ha dato inizio a un nuovo episodio di attività stromboliana ed ...

Discese mozzafiato in mountain bike : a Piazzatorre Nuova pista di Downhill foto : Dopo l'inaugurazione e i primi test della nuova pista di Downhill , sport in mountain bike che si svolge su tracciati ripidi e accidentati in discesa, creata sul monte Torcola , con partenza dal rifugio Gremei, , tenutasi lo scorso fine settimana, Piazzatorre si ...

“Che curve mozzafiato”. Chi è Oriana Sabatini - la Nuova fidanzata di Paulo Dybala : È arrivato il rompete le righe. E riguarda Paulo Dybala e le sue vacanze. Il calciatore argentino, dopo l’esperienza fallimentare ai Mondiali 2018 con la maglia dell’Argentina, è tornato a Vinovo per abbracciare i nuovi compagni di squadra tra cui il fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Ma la Joya argentina è finalmente tornato a colpire non solo sotto rete: durante queste vacanze estive, infatti, Paulo Dybala sembra aver ...

Giornata Educazione alla Legalità : esibizione dell’Orchestra Giovanile di Fiati DeliaNuova : “Con la costanza che ha caratterizzato l’attività dell’associazione, anche quest’anno viene organizzata la “Giornata Regionale sull’Educazione alla Legalità” che è

Napoli - una pantera sulla Nuova maglia ‘graffiata’ Kappa : la presentazione è in versione fumetto! [VIDEO] : Quest’oggi il Napoli ha rivelato ai fan la nuova maglia per la stagione 2018-2019: il video di presentazione è in stile fumettistico è riprende la pantera disegnata sulla divisa Nella giornata di oggi, il Napoli ha presentato la sua nuova prima maglia per la stagione 2018-2019. La divisa, di colore azzurro, riprende nella parte anteriore il disegno stilizzato di una pantera, ricreata tramite delle forme geometriche. La maglia è stata ...

Nuova Fiat 500 : nel 2019 sarà più efficiente grazie al sistema ibrido [GALLERY] : Il prossimo anno debutterà la Nuova generazione della Fiat 500, caratterizzata da un look rivisto, ma sempre retrò e da una meccanica ibrida I colleghi del magazine specializzato Auto express hanno diramato alcuni interessanti rendering correlate da succulente informazioni relative alla prossima generazione della Fiat 500. L’inedito modello adotterà un design completamente rivisto, ma con chiari riferimenti al modello originale del 1957, ...

Fiat festeggia il compleanno della 500 con la Nuova Spiaggina : Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere italiana, cui da generazioni si ispira il mondo".

Fiat 500 Spiaggina/ Foto - prodotta in soli 1958 esemplari la Nuova edizione del classico della Dolce Vita : Fiat 500 Spiaggina Foto, Lapo Elkann ed FCA presentano la riedizione dell’iconico cinquino del ‘58. E' stata presentata nelle scorse ore la versione 2018 della splendida 500 estiva(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Inter - ecco la Nuova 2ª maglia per la prossima stagione : torna il Biscione dello scudetto ’89 - design dall’eleganza mozzafiato [GALLERY] : torna il Biscione sulla seconda maglia dell’Inter. Il simbolo della città di Milano, che identificava la maglia negli Anni ’80, compresa quella dello scudetto dei record del 89′ con Trapattoni in panchina, sarà posizionato nella prossima stagione sulla seconda maglia ufficiale. La maglietta ha un design dall’eleganza mozzafiato che farà innamorare i tifosi Interisti che puntano ad una stagione al vertice ...

Fiat Panda - La Nuova Waze e i 365 esemplari da record - VIDEO : Pandino, in provincia di Cremona, è il luogo ideale per radunare centinaia di Fiat Panda per tentare un record molto particolare: la scritta Panda più grande mai composta, visibile solo quando si sale molto in alto in cielo. Cerano centinaia di modelli diversi dal 1982 (la più vecchia, anche se la Panda di origine è del 1980) alla più recente, la versione Waze che integra il popolare sistema di navigazione social nellapplicazione Uconnect, con ...