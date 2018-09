Nozze Ferragnez - il sì al tramonto : ANSA, - NOTO, 1 SET - Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente marito e moglie. Il "sì " è arrivato al tramonto, salutato con fuochi d'artificio. Chiara Ferragni indossava un abito bianco ...

Ferragni-Fedez le Nozze : chi rosica di più. Tutti i segreti dell'atteso Ferragnez Day : Chiara Ferragni e Fedez: troppo belli e ricchi per gli invidiosi. Due icone dal successo cosmico che influenzano il mondo e respirano moda, lusso, rap e business più dell' ossigeno. Amate e imitate, ma anche criticate e disapprovate. I rosiconi potranno lanciare le loro miserabili frecciatine di stizza e bile ...

Party Ferragnez a Noto : oggi le Nozze alla Dimora delle Balze : Dopo un mega Party nella sala di Palazzo Nicolaci a Noto oggi pomeriggio si terranno le nozze dei Ferragnez. Il matrimonio alla Dimora delle Balze

”Di Maio?”. Nozze Ferragnez : il vicepremier ‘irrompe’ nel matrimonio più atteso : Luigi Di Maio ‘irrompe’ nel matrimonio tra il rapper Fedez e la fashion influencer Chiara Ferragni. A quanto apprende l’Adnkronos, il Ministero dello Sviluppo economico guidato da Di Maio si starebbe informando sulla vicenda del gate dell’aeroporto di Linate interamente dedicato da Alitalia al volo per la Sicilia utilizzato da Fedez e dagli invitati per raggiungere la promessa sposa Ferragni. La compagnia di ...

Le ultime ore da scapoli dei Ferragnez : così è andata l’ultima notte prima delle Nozze : Il countdown segna poche ore al via. Ma la festa è già iniziata. Ci siamo, finalmente. Ne è passata di acqua sotto i ponti, è arrivato il piccolo Leone: dalla dichiarazione d’amore all’Arena di Verona di un anno e mezzo fa al matrimonio in programma oggi, 1 settembre 2018, a Noto. Fedez e Chiara Ferragni, ribattezzati ‘The Ferragnez’, si diranno sì per sempre e convoleranno a nozze. Intanto fervono gli ultimissimi ...

Matrimonio Ferragnez - atto primo : la festa pre-Nozze : Al tramonto, la festa prende il via. Il primo atto del Matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, già ribattezzato in Rete «il royal wedding all’italiana» inizia con un party nel centro storico di Noto, alla vigilia della cerimonia vera e propria. L’evento va in scena sui profili social degli sposi (lei fa 14 milioni, lui 6) e degli invitati, sbarcati in Sicilia con volo dedicato (qui tutti i dettagli). Siamo nel centro storico della ...

A Milano gate e volo Alitalia dedicati per Nozze dei "Ferragnez" - è bagarre : Un gate dedicato agli invitati alle nozze tra Chiara Ferragni, la fashion blogger più quotata al mondo, e Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia,, con tanto di scritta luminosa e logo creato per l'o

The Ferragnez : volo privato e gadget sulle Nozze a bordo dell’aereo : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez: un volo privato per gli invitati, gadget personalizzati a bordo Mancano pochissime ore al matrimonio dell’anno: quello tra il rapper Fedez e la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni. I due, già genitori del piccolo Leone, si sposeranno a Noto. Un matrimonio che si preannuncia ricco di sorprese originali: a […] L'articolo The Ferragnez: volo privato e gadget sulle nozze a bordo ...

MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Foto : "che le Nozze dei Ferragnez abbiano inizio" : MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: a Noto, è tutto pronto per le nozze dell'anno. In attesa della cena della vigilia, lei "bacia" un altro FEDEZ e lui festeggia l'addio al celibato.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:02:00 GMT)

Nozze #Ferragnez - ecco i brand che indosseranno sposi e damigelle : Saranno Nozze seguite, tramite social, in tutto il mondo, quelle di Chiara Ferragni e Fedez, sabato 1° settembre a Noto. Ma gli abiti saranno 100% made in Italy: l'influencer , con 14 milioni di follower, indosserà una creazione su misura disegnata da

Nozze Ferragnez : Fedez vestirà Versace - Chiara Ferragni in abito da sposa Dior : Mancano pochi giorni alle Nozze e in queste ore Chiara Ferragni ha finalmente svelato il suo abito da sposa. Nei giorni scorsi non si era parlato d’altro e, dopo tante richieste da parte dei follower, la fashion blogger ha deciso di rivelare quale maison la vestirà. Il suo abito da sposa sarà firmato Dior, come ha svelato lei stessa nelle Stories di Instagram, postando poi anche una foto con Mariagrazia Ciuri, direttore creativo delle ...

Nozze Ferragnez : Chiara Ferragni arrivata in Sicilia per gli ultimi dettagli : Chiara Ferragni è giunta in Sicilia con il piccolo Leone per gli ultimi dettagli di quello che è stato definito il matrimonio dell'anno. Chiara Ferragni e Fedez pronunceranno il fatidico sì sabato 1 settembre a Noto in provincia di Siracusa. La fashion blogger ha preceduto il futuro sposo, che dovrebbe arrivare nella cittadina sicula il 31 agosto insieme a molti degli invitati Vip delle Nozze. A pochi giorni dal matrimonio, unica nota stonata è ...

I Ferragnez sbarcano ad Ibiza ed inviano l'invito alle Nozze a Ilary Blasi e Totti : Finalmente Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati ad Ibiza, dopo la settimana in Sardegna e la sosta milanese, in attesa del gran giorno che li vedrà convolare a nozze in Sicilia il 1 settembre. A tal proposito sembrava che tutti gli inviti fossero stati spediti già qualche settimana fa, ma probabilmente dalla lista degli ospiti sono rimasti esclusi nomi eccellenti. E' il caso di Ilary Blasi, che dalle pagine del settimanale "Chi" ha fatto un ...

Chiara Ferragni e Fedez - arrivano gli inviti per le Nozze : giostre e fuochi d'artificio per "The Ferragnez" : Manca poco più di un mese al royal wedding tutto italiano: quello tra Chiara Ferragni e Fedez. E gli inviti per influencer e vari vip sono già arrivati: Chiara ha condiviso sulle sue...