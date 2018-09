Notti calde e un’estate senza neve | così i ghiacciai alpini agonizzano  

Estate : ecco alcuni utili consigli per rinfrescarsi e dormire meglio nelle calde Notti estive : L’Estate si sta facendo sentire, soprattutto al Centro-Nord, dove le temperature arriveranno a 40°C nei prossimi giorni. Con temperature roventi, applicare un po’ di crema solare e indossare un cappello potrebbe non bastare per evitare il caldo, per non parlare della notte, quando riuscire a prendere sonno diventa un incubo. ecco, allora, alcuni semplici metodi che possono aiutare ad addormentarsi più facilmente, anche in condizioni di caldo ...