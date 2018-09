Notte di musica | balli e cocaina | arrestato spacciatore nella movida di Capri

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : Notte BIANCA - IN MIGLIAIA PER LE VIE DI PORTO MAURIZIO TRA STAND E BAND MUSICALI. ... : Grande partecipazione anche per le visite guidate alla Basilica di San MAURIZIO e salita alla Cupola a cura del "Comitato SottoTina' e al Parasio a cura del Circolo Parasio e gli spettacoli ...

Notte BIANCA A LUCCA : APERTURE STRAORDINARIE - MUSICA E SPETTACOLI : Conto alla rovescia per la NOTTE BIANCA di LUCCA , uno degli eventi più attesi dell'estate in città che torna s abato 25 agosto per la sua settima edizione con tante iniziative speciali nel centro ...

Musica alta - raffica di chiamate nella Notte ai vigili urbani. Fonometro in azione : SAN BENEDETTO DEL TRONTO raffica di chiamate, nella notte, per i rumori provenienti da alcuni locali del centro e del lungomare sambenedettese. I vigili urbani hanno, in seguito a quelle segnalazioni, ...

Musica e spettacolo in città; a Lucca il 25 agosto arriva la Notte Bianca : Evento di punta di quest'anno sarà lo spettacolo dell'imitatrice Emanuela Aureli, protagonista di molti spettacoli televisivi nel passato recente. Fra gli altri eventi degni di nota, l'area dedicati ...

Notte DI FERRAGOSTO A MARSALA : DEROGA ALLA DIFFUSIONE MUSICALE : Resta l´obbligo, a partire dALLA mezzaNOTTE del 14, di ridurre il volume È limitata ALLA sola "NOTTE di FERRAGOSTO" la DEROGA contenuta nell´ordinanza sindacale pubblicata oggi dal Comune di MARSALA e ...

Goran Bregovic alla Notte bianca di Guardiagrele - tra musica - concerto ed eventi enogastronomici : Il concerto gratuito di mezzanotte di Goran Bregovic, in Largo Garibaldi, sarà l'evento principale della notte bianca di Guardiagrele, in programma nel borgo il 14 agosto dalle 20 con spettacoli e ...

Varazze - Notte bianca dedicata alla musica : Ecco le piazze e gli spettacoli musicali nel dettaglio : Piazza Doria " davanti al Parco del Boschetto " BANDA TZIGA " 20/22 Piazza De André " LES TROIS TETONS " 22/24 Via Coda/Cairoli " KIDS AREA " ...

Tutto pronto per la Notte Bianca a Pianella con musica - sport dedicato ai giovani ed arte : Nella parte centrale dell'evento il centro storico si animerà con musica ed arte mediante spettacoli e sketch teatrali nonché vari generi musicali con i gruppi che si esibiranno dal vivo, per ...

Lunedi 13 Agosto : la Notte Bianca a Varazze è dedicata alla Musica : Ecco le piazze e gli spettacoli Musicali nel dettaglio 1. Piazza Doria " davanti al Parco del Boschetto " BANDA TZIGA " 20/22 2. Piazza De André " LES TROIS TETONS " 22/24 3. Via Coda/Cairoli " KIDS ...

Musica e spettacoli per l'ottava edizione della 'Notte Rosa delle Sirene' : Come da tradizione, ormai, è l '8 agosto la data della Notte Rosa delle Sirene a Vasto Marina . Ben otto palchi saranno collocati sulla riviera per alternare Musica e spettacoli . Tanto spazio ai mercatini nella zona della Bagnante dove è prevista anche l' area food . Madrina della serata sarà Kyra Kole : attrice, showgirl, cantante, dance dj, che dal 2014 ...

Notte sotto le stelle : musica - sport e spettacoli in riva al lago d'Endine : musica, busker, enogastronomia, sport ed esposizioni di hobbysti: a Spinone al lago torna "Notte sotto le stelle", con un programma ricco di appuntamenti . L'iniziativa, giunta alla 15esima edizione, ...

POOH 50 - L'ULTIMA Notte INSIEME/ La reunion (in replica) di cinque stelle della musica italiana : 5 punte per un'unica stella, 5 stelle per un solo universo: è l'universo dei POOH, che hanno letteralmente creato un cosmo. Attorno – se possibile – vi orbitano più di 100mila satelliti.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:07:00 GMT)

Notte bianca del cibo italiano : dalla Romagna di Artusi alla Puglia tutta “musica & orecchiette” : Con mandorle e fichi neri, gluten free, con la percoca, al ragù di cinghiale bianco, con le cozze tarantine fino a quelle tradizionali con le rape. Orecchiette per tutti e per tutti i gusti in Puglia, naturalmente, per la settima edizione di Orecchiette nelle 'nchiosce, il grande evento enogastronomico di Grottaglie (Taranto), nel famoso quartiere delle Ceramiche, in programma lunedì prossimo 6 agosto e martedì 7. E ancora ...

'Giulianova Flowers Night' - la Notte dello shopping per le vie del centro con musica e spettacoli : ... tra le promotrici dell'evento " questa volta oltre agli sconti speciali, abbiamo voluto dare spazio anche ad attrazioni e spettacoli per colorare ancora di più la serata"