Noto | le nozze di Fedez e Chiara Ferragni

Noto - tutto pronto per le nozze di Fedez e Chiara Ferragni : È tutto pronto per le nozze più attese dell'anno. Alle 18.30 Chiara Ferragni e Fedez si scambieranno le promesse e doventeranno marito e moglie. La location scelta per il royal wedding italiano è la Dimora delle Balze, casale dell'Ottocento a una ventina di chilometri da Noto, in Sicilia. Il casale è stato trasformato per l'occasione in un vero e proprio luna park in pieno stile Coachella, con tanto di giostre e una ruota panoramica.Per i non ...