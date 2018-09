Non dimenticare Julian Assange

Ballardini - vergogna da Non dimenticare : ANSA, - GENOVA, 25 AGO - "La testa va lì non puoi non ricordare la tragedia, il dolore che ha provocato in tante persone e i disagi che crea in molti altri. Ma Genova in tante occasioni ha dimostrato ...

Oltre 200 coristi in piazza per Non dimenticare il dramma del '15-'18 : Si chiama 'Guerra di Pace 2018, in memoriam' il concerto-evento, ideato e curato dall'Anbima Fvg , Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, con il sostegno della Regione. Un progetto ...

Terremoto in Centro Italia - due anni dopo gli speciali tv per Non dimenticare : 24 agosto 2016 - 24 agosto 2018: a due anni dalla scossa che ha distrutto Amatrice e decine di altri piccoli centri tra Abruzzo, Lazio e Umbria, la Rai ricorda le vittime e fa il punto sulla situazione nelle aree disastrate con alcune finestre e alcuni speciali a opera soprattutto delle testate giornalistiche.prosegui la letturaTerremoto in Centro Italia, due anni dopo gli speciali tv per non dimenticare pubblicato su TVBlog.it 21 agosto ...

Marcinelle : Moavero - Non dimenticare : Marcinelle , BELGIO, , 8 AGO - "Non dimentichiamo che Marcinelle è una tragedia dell'immigrazione, soprattutto ora che tanti vengono in Europa, non sottostimiamo la difficoltà di gestire un tale ...

La Chapecoense è a Torino : via a una 3 giorni per Non dimenticare : Uniti per non dimenticare. È iniziata stamane l'intensa tre giorni dei brasiliani della Chapecoense in Italia, invitati a Torino dal presidente granata Urbano Cairo per un'amichevole «solidale» in ...

Cinque anni fa la strage dell'Acqualonga - il video dei vigili del fuoco per Non dimenticare : Sono trascorsi esattamente Cinque anni dalla tragedia del Viadotto Acqualonga. Il disastro avvenuto lungo la A16 Napoli-Canosa, costato la vita a 40 dei 50 passeggeri in viaggio a bordo di un bus ...

Per Non dimenticare il 2 agosto 1980 : tappa a Forlì per la staffetta : Sabato ha fatto tappa la staffetta podistica 'Per non dimenticare il 2 agosto 1980', che ha attraversato il territorio romagnolo, partendo dalla Repubblica di San Marino proseguendo la sua corsa fino ...

F1 - Ricciardo e una qualifica da dimenticare : “Non ho superato la Q2 per colpa di Stroll” : Il pilota australiano partirà domani dodicesimo a causa di un evento sfortunato capitatogli nel corso della Q2 Qualifiche da dimenticare per Daniel Ricciardo, il pilota australiano partirà dodicesimo domani sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Photo4 / LaPresse Un risultato deludente per il driver della Red Bull, che in zona mista spiega i motivi di quanto accaduto: “all’inizio della Q2, ovviamente, stava arrivando la ...

VELVET COLLECTION anticipazioni : PEDRO Non sa dimenticare RITA : Prosegue l’avventura con VELVET COLLECTION, la fiction spagnola in onda su Rai Uno: con il ritorno di Jonas Infantes (Llorenç González) insieme alla francesina Marie (Andrea Duro), la famiglia Infantes si riunisce al completo nonostante la morte di RITA (Cecilia Freire). Le anticipazioni indicano dunque che per PEDRO Infantes (Adrian Lastra) e suo cugino è giunto il momento di vivere tutti insieme sotto lo stesso tetto e state pur certi ...

Milano - 25 anni dalla strage di via Palestro : letture - musiche e testimonianze per Non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac

Carlotta Lo Greco - la lotta contro il cancro : 'Non potrò mai dimenticare l'abbraccio di mio figlio' : ... racconta Lo Greco, ' Non potrò mai dimenticare l'abbraccio del mio primogenito Mi strinse forte dicendomi: 'Anche se tu rimanessi handicappata, resterai per sempre la mamma più brava del mondo' '. ...

Per Non dimenticare a Marina di Ragusa : per ricordare le vittime di mafia : Per non dimenticare: anche i consiglieri comunali Dem D’Asta e Chiavola ieri sera a Marina di Ragusa per partecipare al corteo per Paolo Borsellino

Un’app e un software per Non dimenticare bimbi in auto : Si chiama ‘Ok Ci Sei!’ ed è un sistema che consente di gestire in modo integrato e informatizzato le presenze dei bambini nei nidi d’infanzia, fornendo, tra le varie funzioni, anche un valido aiuto nel caso di amnesie dissociative, ovvero quel fenomeno che può portare un genitore a dimenticare il figlio in auto. Il progetto, promosso dall’associazione “Gaia Onida”, entra ora in una nuova fase di sviluppo, ...