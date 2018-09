Nimes Psg Streaming video e diretta Dazn | probabili formazioni | orario | quote e

Probabili formazioni Nimes-Psg - Ligue 1 giornata 4 1-09-2018 : In quella che potrebbe essere una partita a senso unico, il neopromesso Nîmes affronta il Paris Saint-Germain (PSG) sette volte vincitore della Ligue 1 allo Stade des Costières, con queste squadre che si incontrano ora per la prima volta dall’aprile 1993. Dopo un ottimo inizio del campionato in L1 nel 2018/19 con due vittorie consecutive con l’Angers in trasferta (4-3) e col Marseille in casa (3-1), il Nîmes ha infine perso la ...