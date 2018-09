Niente leva militare per Son | la Corea del Sud vince i Giochi Asiatici | reazione

sportfair

(Di sabato 1 settembre 2018) Ladel Sud U23battendo il Giappone in finale, Son così evita il servizioSospiro di sollievo per Son Heung Min, il talento del Tottenham infatti non dovrà rispondere alla chiamata del serviziocome richiesto dalla legge. L’unico modo per evitarlo sarebbe stato quello di aver “Chiari ed eti meriti sportivi” e così è stato, dopo la vittoria dei. Ladel Sud ha infatti battuto in finale ai supplementari 2-1 il Giappone grazie alle reti di Lee Seung-Woo e di Hwang Hee-Chan, utili nono solo a regalare la vittoria aini ma anche ad evitare laa Son, scoppiato in lacrime al triplice fischio finale. Ladel Sudbattendo ai supplementari il Giappone. Son potrà dunque evitare il durissimo serviziodi quasi due anni, e salvare la carriera. ...