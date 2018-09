Nell' arco della vita | la tartaruga batte sempre la lepre

Tiro con l’arco - Europei 2018 : domani le finali. L’Italia si gioca il titolo Nelle gare a squadre e con Sergio Pagni nel compound : domani sarà la giornata clou degli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia), con le finali di tutte le specialità. L’Italia avrà cinque opportunità per conquistare la medaglia d’oro, di cui quattro nelle gare a squadre e una nell’individuale con Sergio Pagni. Proverà a salire sul podio anche Federico Pagnoni, impegnato nella finale per il bronzo nel compound. Andiamo quindi a scoprire le possibilità degli azzurri. Partiamo dall’arco ...

Festival di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio Nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : ITALIA INARRESTABILE! È finale per l’oro anche Nella gara mista per Vanessa Landi e Mauro Nespoli! : L’ITALIA del Tiro con l’arco continua a brillare ai Campionati Europei 2018 di Legnica (Polonia), con la squadra mista di arco olimpico che ha conquistato il pass per la finalissima di sabato contro la Francia dopo una cavalcata meravigliosa. Il team composto da Mauro Nespoli e Vanessa Landi (#5 del tabellone) si è conquistato la qualificazione per l’atto conclusivo dopo una sfida al cardiopalma in semifinale con i turchi Mete ...

In aeroporto con un chilo di cocaina Nell'addome : arrestato narcos nigeriano : Un cittadino nigeriano di 54 anni che trasportava, occultati nelle cavità addominali, 106 ovuli contenenti complessivamente 1,1 kg di cocaina, è stato arrestato nell'aeroporto...

Tragedia del RagaNello - il presidente del Parco del Pollino : esigenza di sicurezza in tutti i versanti : “La vicenda del Raganello pone l’attenzione sulla questione della sicurezza di altri versanti del Parco del Pollino, così come per altre aree protette. Limitatamente al solo Parco del Pollino, nel corso dell’incontro con il capo dipartimento della Protezione civile ho avuto modo di segnalare che si svolgono attività sportive non solo nelle gole del Raganello, anche nelle gole del fiume Lao, nella valle dell’Argentino, del ...

Travolti dal torrente RagaNello in Calabria - il Parco : “Noi competenti sulla sostenibilità” : Nel “Progetto gole sicure” l’Ente Parco nazionale del Pollino ha svolto attività “finalizzata, relativamente alle sue competenze, alla sostenibilità ambientale attraverso la mitigazione degli effetti della pressione antropica sulle Gole del Raganello”. E’ quanto si sostiene nella relazione che l’Ente Parco ha trasmesso oggi al Ministero dell’Ambiente e al prefetto di Cosenza. La relazione ricorda ...

Superbike - Test Portima~o 2018 : Marco Melandri davanti a tutti Nella prima giornata. Assente Sykes per infortunio : Il Mondiale di Superbike 2018 si prepara a tornare in scena per il decimo round previsto sul tracciato portoghese di Portima~o. Una pista con un disegno altamente spettacolare, apprezzata dai centauri perché di grande difficoltà tecnica. In attesa di vedere gli “eroi” delle derivate di serie esibirsi nel weekend iridato, programmato dal 14 al 16 settembre, il Circus è protagonista di una due giorni di Test proprio sul circuito ...

Travolti dal torrente RagaNello - il Presidente del Parco del Pollino : “Lavoreremo al regolamento e al controllo degli accessi alle gole” : Un regolamento condiviso e lo studio di un sistema di controllo degli accessi. Dopo la tragedia del Raganello costata la vita a dieci persone, Domenico Pappaterra, Presidente del Parco Nazionale del Pollino, spiega all’Adnkronos di quali iniziative l’Ente si farà promotore sul fronte della sicurezza. “Stamane – spiega – stiamo lavorando a predisporre un rapporto chiesto dal ministro Costa e all’interno di ...

E' morto Marco Del Cimmuto - l'operaio di Pescocostanzo folgorato ieri Nell'Aretino : L'Aquila - E' morto all'ospedale Le Scotte di Siena Marco Del Cimmuto, 33 anni, originario di Pescocostanzo (L'Aquila), rimasto folgorato nel pomeriggio nell'Aretino mentre lavorava a un impianto elettrico a Monte San Savino (Arezzo), in località le Vertighe. Subito soccorso e rianimato, l'uomo era stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Siena, ma poche ore dopo il suo cuore ha cessato di ...

ToniNelli si allinea a Salvini : "Sbarco Diciotti? Giusto aspettare l'Ue" : La nave Diciotti è ancora lì, ferma al porto di Catania con 177 migranti a bordo. La loro sorte è nelle mani dell"Europa, che deve rispondere alle sollecitazioni del governo italiano che chiede di suddividere gli immigrati tra tutti i Paesi membri.Per ora l"Ue non si è pronunciata ufficialmente. E così Salvini è tornato all"attacco, ricordando ai colleghi delle varie cancellerie Ue che i migranti sbarcati a Pozzallo a Luglio (e che le capitali ...

