Nations League 2019 | i convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo Torna

Convocati Nazionale - ecco le scelte di Roberto Mancini per la Nations League : Convocati Nazionale – Si avvicina l’inizio della Nations League, si candida ad essere protagonista l’Italia di Roberto Mancini. Tante novità nell’Italia che sfiderà Polonia e Portogallo: presenti Barella e Cragno e giovani come Pellegri e Zaniolo, prima volta per Biraghi e Lazzari. Convocati Nazionale Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu ...

Nazionale - convocati per Nations League : 21.32 Il ct Roberto Mancini,per il doppio impegno in Nations League (7 a Bologna con la Polonia,il 10 a Lisbona col Portogallo) ha convocato 31 giocatori. Raduno domani sera a Coverciano. Portieri: Donnarumma, Perin, Cragno Difensori: Biraghi, Bonucci, Chiellini, Criscito, Emerson, Lazzari, Romagnoli, Rugani, Zappacosta Centrocampisti: Barella, Benassi, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo Attaccanti: Balotelli, Belotti, ...

Nations League 2018-2019 - Portogallo-Italia : programma - orario e come vederla in tv : L’Italia affronterà il Portogallo nella seconda sfida della UEFA Nations League. Dopo l’esordio in casa con la Polonia la squadra di Roberto Mancini volerà a Lisbona per sfidare i lusitani. Sarà una partita potenzialmente decisiva per gli azzurri, che cercheranno di ottenere la qualificazione alle Final Four. Il Portogallo è infatti una squadra di livello e pur senza Cristiano Ronaldo, darà sicuramente filo da torcere alla nostra Nazionale, che ...

Nations League 2018-2019 - Italia-Polonia : programma - orario e come vederla in tv : Un test utile per valutare i progressi del gruppo agli ordini del ct Roberto Mancini e per dare il via al nuovo corso con un torneo di caratura internazionale, preludio alle partite di qualificazione ai prossimi Europei 2020. L’Italia sfiderà la Polonia venerdì 7 settembre allo stadio Dall’Ara di Bologna nel primo match della Nations League 2018-2019 con l’obiettivo di vincere per puntare al primato nel girone e accedere alla ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - l’anello debole dei centrali. Serve un cambio di marcia rispetto alla Nations League 2018 : Non sarà mai una Nazionale di “muratori” quella targata Blengini che si prepara ad affrontare il Mondiale in casa. Il muro non è mai stata la specialità della casa per gli azzurri dell’ultimo corso e, miracoli esclusi, difficilmente potrà diventarlo al Mondiale ma, partendo dai dati impietosi della Nations League, Blengini e il suo staff avranno sicuramente dedicato tanto lavoro a questo fondamentale. Se si parla di muro Simone Anzani nella ...

Francia : la lista dei campioni del mondo per la Nations League : Il ct della Francia Didier Deschamps ha comunicato i convocati per i prossimi impegni di Nations League contro Germania e Olanda. PORTIERI: Areola, Costil, Lloris DIFENSORI: Lucas Hernandez, Pavard, ...

Serie A Frosinone - Krajnc convocato dalla nazionale slovena per la Nations League : Il commissario tecnico della Slovenia Tomaz Kavcic, ha diramato i convocati in vista degli impegni di UEFA Nations League che attendono la selezione slovena. Il 6 settembre la Slovenia incontrerà la ...

