Nascondeva la cocaina in un muretto a secco | nei guai un ragazzo

Roma : Nascondeva 198 dosi di cocaina in cassaforte - arrestato : Roma – Continuano incessanti i servizi per il contrasto dei reati inerenti lo spaccio di stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone. Controlli mirati soprattutto presso quei siti di spaccio che si presentano come “piazze chiuse”, caratterizzate dall’uso di sentinelle, ostacoli mobili e fissi – come inferriate o con la presenza di telecamere. ...

Roma : Nascondeva mezzo chilo di cocaina nel succo di frutta - arrestata : Roma – Nel corso di un’attivita’ di controllo lungo la via Tiburtina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato una donna 52enne di Santo Domingo trovata in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. I Carabinieri hanno notato la donna che, dopo esser scesa da un autobus di linea proveniente dalla Polonia, ha iniziato a girovagare nell’area, molto guardinga. Fermata per un ...

Incidente sulla statale 115, ferita una famiglia: 45enne in pericolo di vita 3 L'incidente sulla statale 115, si aggravano anche madre e figlia: trasferite 4 L'incidente sulla statale 115, muore dopo ...

Roma : Nascondeva cocaina dentro finta presa corrente - arrestato : Roma – Gli agenti del commissariato Romanina lo hanno colto di sorpresa mentre stava uscendo dalla propria abitazione, dopo averlo tenuto sotto osservazione per diverso tempo. Un italiano di 36 anni, e’ stato fermato ed identificato. Dopo averlo perquisito, gli agenti, sono saliti presso la sua abitazione sita in via Valle Castellana per procedere ad un ulteriore controllo. Accuratamente celata dietro una finta presa di corrente ...

Ragusa - Nascondeva hashish e cocaina : arrestato : nascondeva hashish e cocaina, 23enne tunisino arrestato dai carabinieri a Marina di Ragusa mentre cedeva la droga.