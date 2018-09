Napoli | Koulibaly rinnova fino al 2023

Koulibaly d'oro : Napoli lo blinda : L'oro di Napoli è in quest'Idea, che a volte fa storcere un po' il muso, ma basterebbe farsi un giro per il Mondo delle miniere calcistiche e forse ci si renderebbe conto che non siamo all'...

Napoli-Milan 3-2 - Koulibaly : 'Ottimo inizio ma non montiamoci la testa' : Agenzia Vista, Napoli, 26 agosto 2018 Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha commentato la vittoria in rimonta dei partenopei sul Milan per tre reti a due: 'Ottimo inizio ma non...

Koulibaly e il tema razzismo : “a Napoli mi hanno accolto senza pregiudizi ma in Italia spesso sento…” : Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è tornato ad affrontare la tematica del razzismo: il senegalese ha spiegato di aver sentito cori razzisti in gran parte d’Italia, ma mai nella città partenopea Intervistato ai microfoni di Luna TV, Kalidou Koulibaly è tornato ad affrontare la tematica del razzismo. Il difensore centrale senegalese, ormai da diversi anni al Napoli, ha spiegato di non essere mai stato vittima di alcun tipo di ...

Koulibaly : 'Sono felicissimo a Napoli - speriamo di vincere qualcosa quest'anno' : Abbiamo la miglior tifoseria del mondo e di questo dobbiamo essere felici. Napoli realta diversa? Da quando sono a Napoli non ho mai avuto problemi di razzismo, sono sempre stati molto accoglienti, ...

Napoli - doppio acquisto : Ochoa più Malcuit. E Koulibaly rinnova : Guillermo Ochoa più Kevin Malcuit: doppio acquisto per il Napoli di Carlo Ancelotti Per il portiere messicano dello Standard Liegi, è stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di un prestito ...

Napoli - le rivelazioni di De Laurentiis : “Malcuit è preso - Koulibaly ha rinnovato. Ochoa? Ecco la verità” : Il presidente del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro il Liverpool, confermando l’acquisto di Malcuit e il rinnovo di Koulibaly Amichevole di lusso per il Napoli che, a Dublino, affronta il Liverpool di Klopp. La squadra azzurra scende in campo per confermare i progressi di questa preparazione estiva, nel corso della quale Ancelotti ha provato a far incamerare ai propri giocatori le sue idee. LaPresse/Reuters Una rosa in ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Sì - arriva Arias. Su Koulibaly dico che…” : DE Laurentiis allo scoperto- Aurelio De Laurentiis svuota il sacco ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”. Il presidente ha praticamente annunciato l’arrivo di Arias e analizzato la situazione rinnovo legata a Koulibaly. “PER ARIAS E’ TUTTO FATTO” De Laurentiis ha annunciato: “Vero, per Arias è tutto fatto. Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando. […] L'articolo Napoli, De Laurentiis allo ...

Napoli - Koulibaly chiede 5 milioni per il rinnovo : folle offerta dello United : La Gazzetta dello Sport svela come io Manchester United abbia fatto un'offerta pazzesca da 100 milioni rifiutata per Koulibaly e che si tratta per il rinnovo: 'La prima richiesta del manager Ramadani è di 5 milioni ...

Napoli - De Laurentiis : "Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly" : Aurelio De Laurentiis fa la sua rivelazione quotidiana sulla radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli. "Ho detto di no ad un affare di cento milioni di euro". Sarebbe stato il Manchester United a farsi ...

