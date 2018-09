Napoli Est | gambizzato 25enne | ' Volevano rapinarmi lo scooter'

Choc a Napoli : litiga con l'ex - porta via il bimbo e investe una donna durante la fuga : litiga con la sua ex compagna, porta via il loro bimbo di 14 mesi e nella fuga investe una donna di 40anni che ora è in pericolo di vita. È accaduto la scorsa notte a Napoli. L'uomo è al momento ...

Napoli - Allan : “quest’anno possiamo vincere” : “Nella passata stagione abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato per vincere lo scudetto, questo ci dispiace. Ora, però, è arrivato il momento di vincere qualcosa qui a Napoli”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli, Allan, a Radio Kiss Kiss Napoli. “La forza di questo Napoli resta il gruppo – afferma il brasiliano – si è visto nelle prime due partite contro Lazio e Milan, non abbiamo mai mollato, abbiamo ...

Napoli - le vacanze in Sardegna degli estorsori della notte : 'Guardi che è inutile aspettare, il parcheggiatore adesso è in vacanza. Torna dalla Sardegna tra qualche giorno', il commerciante si muove a pietà. Ha capito che l'attesa era destinata proprio ad ...

Champions League 2018-2019 : Juve col Manchester - Real per la Roma e Napoli con il Psg. Girone di ferro per l'Inter : Inizia il cammino verso la finale che si disputerà a Madrid l'1 giugno 2019. Non sarà semplice per le italiane: ecco tutti i...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : Juve col Manchester - Real per la Roma e Napoli con il Psg : Inizia il cammino verso la finale che si disputerà a Madrid l'1 giugno 2019. Non sarà semplice per le italiane: ecco tutti i...

Champions - sorteggi a Montecarlo 18 La Diretta Roma nel gruppo G con Real Madrid e Cska - Juventus con il Manchester United - al Napoli il Psg : Con un leggero ritardo rispetto l'orario previsto è iniziata la cerimonia del sorteggio della Champions League, che prenderà il via il 18/19 settembre prossimi e che si...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona - Real e Manchester City : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” Internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: ...

Napoli - Allan : “quest’anno possiamo vincere” : “Nella passata stagione abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato per vincere lo scudetto, questo ci dispiace. Ora, però, è arrivato il momento di vincere qualcosa qui a Napoli”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli, Allan, a Radio Kiss Kiss Napoli. “La forza di questo Napoli resta il gruppo – afferma il brasiliano – si è visto nelle prime due partite contro Lazio e Milan, non abbiamo mai mollato, abbiamo ...

Napoli - Ospina rincuorato dalla squadra - resta lui tra i pali con la Samp : La Gazzetta dello Sport scrive sulla prestazione di Ospina contro il Milan : 'L'accoglienza che gli ha riservato il San Paolo è stata calorosa, ma la prima di David Ospina con il Napoli non ha convinto appieno. Il ...

Napoli - in aeroporto con un kg di cocaina nell'addome : arrestato un nigeriano : Quella di cui si sta per parlare è una vicenda verificatasi a [VIDEO]Napoli [VIDEO], precisamente nei pressi dell'aeroporto internazionale di Capodichino, dove un uomo nigeriano di cinquantaquattro anni è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza perché nascondeva ben 106 ovuli che contenevano un totale di un chilo e cento grammi di cocaina. Una volta rintracciata la grande quantita' di narcotico, secondo quanto riferito dal ...

A Napoli il Michael Jackson Day nel giorno in cui avrebbe festeggiato 60 anni : Alla Mostra D'Oltremare la quinta edizione del Michael Jackson Day. Un appuntamento imperdibile per i fan che si sono dati appuntamento a Napoli per festeggiare i 60 anni del re del pop scomparso...

Napoli - catturato il nuovo boss di Pianura : la folla tenta di impedire l'arresto : La polizia ha arrestato a Napoli il reggente del nuovo clan Marfella-Mele, attivo nel quartiere di Pianura: si tratta di Vincenzo Castello, 34 anni compiuti lo scorso 14 agosto, soprannominato 'ò ...

Napoli - spuntano manifesti contro Feltrinelli dopo la guida turistica delle polemiche : Bufera contro la Feltrinelli a Napoli, città che questa mattina si è risvegliata con piazze, strade e vetrine ricoperte di manifesti di protesta. A scatenare rabbia e indignazione del...

Reja presto al Napoli come supervisore delle giovanili : 'Sto definendo i dettagli' : Edy Reja sarà presto ufficialmente il supervisore delle giovanili del Napoli. L'ex tecnico azzurro è stato raggiunto dalla redazione del Corriere dello Sport che ne ha pubblicato stamane una breve dichiarazione che indica come vicina la data dell'ufficialità del suo ritorno all'ombra del Vesuvio. Queste le sue parole: " Sto definendo gli ultimi ...