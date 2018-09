Napoli | che clausola per Koulibaly!

Nevio Scala : 'Ronaldo grande acquisto - ma è Ancelotti al Napoli che sposta gli equilibri' : Parma-Juve sulla carta pare una partita scontata, se non fosse per l' attesa del primo gol in A di Ronaldo , 'ci sarà, come Mandzukic. Dybala deve trovare la condizione. Giocare bene? Io voglio ...

Il questore di Napoli : 'Leggi più severe contro i parcheggiatori abusivi' : La pubblicazione sul Mattino di ieri dei dettagli del report sui parcheggiatori abusivi, ha suscitato polemiche e rabbia in tutta la città. Il fenomeno è noto a ogni napoletano, leggerlo nella sua ...

Champions - Napoli nel gruppo di ferro : ecco perché non è affatto finita : Il girone di ferro - lettera C come castigo - non avvilisce Mr Champions Ancelotti. «Giochiamo contro due candidate alla vittoria ma sarà difficile anche per loro affrontare il...

Napoli - parcheggio abusivo spa : sono 3.600 i padroni delle strade. Multe per tre milioni : mai pagate : Per combattere il nemico bisogna conoscerlo perfettamente, così negli ultimi mesi la «mappa» dei parcheggiatori abusivi di Napoli che un tempo era custodita gelosamente al comando...

Napoli - parcheggio abusivo spa : sono 3600 i padroni delle strade. Multe per tre milioni : mai pagate : Per combattere il nemico bisogna conoscerlo perfettamente, così negli ultimi mesi la «mappa» dei parcheggiatori abusivi di Napoli che un tempo era custodita gelosamente al comando...

Napoli - Ancelotti : 'Psg e Liverpool? Sarà dura anche per loro' : Napoli - 'Un girone molto difficile '. Carlo Ancelotti commenta così al sito del Napoli , il sorteggio di Montecarlo.Gli azzurri sono inseriti nel girone di Champions con Psg , Liverpool e Stella ...

Champions League 2018-2019 : Juve col Manchester - Real per la Roma e Napoli con il Psg. Girone di ferro per l'Inter : Inizia il cammino verso la finale che si disputerà a Madrid l'1 giugno 2019. Non sarà semplice per le italiane: ecco tutti i...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : Juve col Manchester - Real per la Roma e Napoli con il Psg : Inizia il cammino verso la finale che si disputerà a Madrid l'1 giugno 2019. Non sarà semplice per le italiane: ecco tutti i...

Champions - sorteggi a Montecarlo 18 La Diretta Roma nel gruppo G con Real Madrid e Cska - Juventus con il Manchester United - al Napoli il Psg : Con un leggero ritardo rispetto l'orario previsto è iniziata la cerimonia del sorteggio della Champions League, che prenderà il via il 18/19 settembre prossimi e che si...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona - Real e Manchester City : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” Internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: ...

Kakà torna a Milano : 'Ho visto la partita con il Napoli e spero che sia una stagione buona per il club' : Queste le sue parole riportate da La Gazzetta delli Sport: 'Io e Leonardo parliamo spesso, siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non ne abbiamo discusso. Per me venire a Milano è sempre ...

Sanità e via Duomo : anche Napoli accoglie i migranti della nave Diciotti : Saranno 6 o 8 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno a Napoli nei prossimi giorni. La diocesi di Napoli, attraverso la Caritas, ha infatti dato la propria disponibilità ad...

Sanità e via Duomo : anche Napoli accoglie i migranti della Diciotti : Saranno 6 o 8 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno a Napoli nei prossimi giorni. La diocesi di Napoli, attraverso la Caritas, ha infatti dato la propria disponibilità ad...

Giuffredi : 'Sepe vuole dimostrare che poteva essere un portiere da Napoli' : Mario Giuffredi ha concesso un'intervista a RMC SPORT. Giuffredi ha parlato di due calciatori che hanno grande voglia di dimostrare di poter indossare la maglia del Napoli in futuro ma che al momento sono concentrati sull'avventura appena iniziata ...