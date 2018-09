Nainggolan spezza la noia in quel di Bologna | poi l’Inter dilaga | Spalletti può davvero

sportfair

(Di sabato 1 settembre 2018) Rajaha sbloccato la gara traed Inter, gara chiusa poi nel finale dalle reti di Candreva e Perisic L’Inter vince ma non convince ancora, prima ora di gioco troppo blanda. In casa deldi Pippo Inzaghi, i nerazzurri l’hanno spuntata grazie ad un guizzo di Rajaa metà secondo tempo, seguito dalle reti di Candreva e Perisic, ma il gioco interista ancora latita. Perci sarà molto da lavorare, per costruire una squadra che sappia tessere trame pericolose in fase di possesso palla. Anche oggi la manovra è stata lenta e compassata, l’assenza di Icardi è infatti passata in secondo piano, avrebbe toccato pochissimi palloni in area di rigore il bomber argentino. Come detto, ci ha pensatoa togliere le castagne dal fuoco, il calciatore più atteso della gara e forse dell’intera stagione nerazzurra. La gara di ...