Nadal batte Khachanov dopo una ' maratona'

Nadal batte Khachanov dopo 'maratona' : ANSA, - ROMA, 1 SET - Quattro ore e ventitré minuti di lotta sull'Arthur Ashe Stadium per staccare il pass per gli ottavi di finale. E' quanto ha dovuto impiegare Rafa Nadal, numero 1 del mondo e campione in carica agli US Open, a New York ha vinto anche nel 2010 e 2013, pure in quei casi da numero 1 del ranking,, per avere ragione di un Karen Khachanov in versione extralusso, 22 ace e ...

Fulvio Fognini : 'Nadal superiore a Federer - per batterlo bisogna sparargli' : Fulvio Fognini raramente segue suo figlio Fabio , numero 15 del mondo, nel circuito ATP. Roma è uno dei pochi tornei dove 'Fognini Senior' è presente, anche quest'anno, seppur con qualche differenza rispetto al passato visto che Fulvio è arrivato solo a metà ...

Critica durissima di Wilander a Federer : “non ha le palle! Vorrei sapere come farebbe a battere Nadal se…” : Mats Wilander Critica duramente Roger Federer: l’ex tennista mette in discussione ‘il coraggio’ del campione svizzero dopo la rinuncia sistematica a giocare la stagione su terra Solitamente Roger Federer è abituato a ricevere tanti elogi e pochissime critiche, ma quando esse arrivano fanno davvero rumore. A destare scalpore sono state le dichiarazioni di Mats Wilander, che un po’ di tempo fa aveva detto ...

Wimbledon - Djokovic batte Nadal e va in finale : 'Lo sport è così. E' stato un grande match, non ho niente da rimproverarmi . Se fosse cambiato qualcosa con il tetto aperto? No. E comunque non voglio parlarne oggi. Djokovic? Sta giocando ad un ...

Wimbledon 2018 - Djokovic batte Nadal al 5° set e riconquista la finale di uno Slam : Una sfida durata complessivamente 5 ore e 16 minuti, interrotta sabato sera al termine del terzo set e terminata poi 10-8 al quinto. Con questo verdetto Novak Djokovic ha battuto il numero uno al mondo Rafael Nadal: sarà lui a sfidare Kevin Anderson nell’ultimo atto sull’erba di Wimbledon. Per il tennista serbo è il ritorno in una finale di uno Slam due anni dopo quella giocata e persa agli Us Open 2016. Nel mezzo gli infortuni e il ...

Wimbledon 2018 : i risultati dei quarti di finale maschili. Roger Federer eliminato! Rafa Nadal batte Del Potro al quinto set : è semifinale con Djokovic! : L’impensabile è accaduto, l’inconcepibile si è avverato. È la frase che meglio racchiude la giornata di quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Come altro definire l’eliminazione di Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo e, manco a dirlo, favoritissimo. A firmare l’impresa è stato Kevin Anderson, che mai prima di oggi aveva strappato un solo set allo svizzero. Una tradizione che si stava ...