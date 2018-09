Muore a soli 38 anni Valentina Spadola | oggi i funerali a Donnalucata

Sconfitto dalla malattia - Muore a soli 26 anni. Comunità in lutto : Il ricovero al S. Chiara di Trento prima del trasferimento all’hospice di Villa Igea a Trento. Il dramma di una vita finita troppo presto: il funerale si terrà domani alle 14.30 nella parrocchiale di Sfruz. Poi la cremazione. E la volontà dei familiari di pensare agli altri: ‘non fiori, ma offerte alla Lilt- Lega italiana per la lotta contro i tumori’. Simone Polli era molto conosciuto a Sfruz, in Trentino: per la sua passione ...

La mamma Muore in un incidente : i figli di 1 e 3 anni sopravvivono per giorni soli in auto : È accaduto in Arkansas: due bambini di uno e tre anni sono stati trovati, vivi, nei pressi dell’auto della loro mamma finita in un burrone dopo un incidente. La donna è morta, loro hanno trascorso diversi giorni da soli. Le autorità: "Un miracolo".Continua a leggere

Dolomiti - alpinista precipita e Muore sulle Tre Cime/ Ultime notizie : scalava in solitaria - ignota l'identità : Dolomiti, alpinista precipita e muore sulle Tre Cime: non portava con sé documenti di identità. Recuperata la salma. Solo ieri un nuovo incidente ad alta quota.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Ferragosto - la storia di Ciro e la democrazia. Perché soli si Muore : Ferragosto, ultimi spiccioli di ferie, intreccio di festa sacra e pagana. Di sacro in realtà si conserva poco, ancora ce n'è negli antichi borghi, la città invece n'è anemica, lontana da un tempo in cui nei suoi vicoli si cantavano gli inni alla "Donna vestita di sole". Giorni di Ferragosto, mare, monti, riposo per chi se lo può permettere, giorni non facili per chi non ha ferie da consumare perché non ...

Gattinara Muore a soli 51 anni : lutto in città : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Senza categoria > Gattinara muore a soli ...

Ferrara. La madre finisce con l’auto in una scarpata : Muore così Filippo - di soli 10 anni : Nello schianto sulla strada del ritorno a casa è rimasta ferita anche la madre 43enne. Pare che la vettura su cui mamma e figlio viaggiavano a causa del maltempo avrebbe abbattuto il parapetto di un ponticello e sarebbe finita in una scarpata a Ferrara.Continua a leggere

Auto finisce in una scarpata : Muore così Filippo - di soli 10 anni. E' lutto nella contrada : Un bambino che - come tanti coetanei - faceva sport, podismo e nuoto, ed era impegnato nelle attività della sua contrada, la contrada di Borgo San Luca, una delle otto contrade del Palio di Ferrara,, ...

“Non ce l’ha fatta”. Muore a soli 2 mesi : quella malattia che fa tanto paura : Era ricoverato in ospedale dalla fine di luglio, quando i medici avevano scoperto che il bambino era stato colpito da una grave forma di meningite da streptococco B che sarebbe stata contratta durante il parto. Le condizioni del piccolo si erano purtroppo aggravate con il passare dei giorni, un caso che aveva già fatto il giro delle testate locali nelle settimane scorse e che alla fine è arrivato alla peggiori delle conclusioni: il bimbo ...

Lutto nel mondo del golf - Muore Jarrod Lyle a soli 36 anni : sconfitto dalla leucemia : L'australiano ha perso la sua battaglia contro quel male che aveva sconfitto già in due occasioni, nel '98 e nel 2012, ma che stavolta ha avuto la meglio.i. Lyle aveva raggiunto in carriera la 142esima posizione del ranking mondiale.Continua a leggere

Sofia Muore di tumore a soli 26 anni : su Facebook raccontava il suo calvario : Questo articolo è stato verificato con: https://www.fanpage.it/addio-a-Sofia-su-Facebook-la-26enne-raccontava-la-sua-lotta-contro-il-tumore/ http://www.repubblica.it/cronaca/2018/07/31/news/Sofia_...

Sofia Muore a soli 26 anni : su Facebook raccontava il suo calvario : Sofia Calliope Zilio è una ragazza di 26 anni proveniente da Padova che all'età di soli 15 anni aveva contratto un osteosarcoma, cioè un tumore osseo maligno che fa la sua comparsa prevalentemente nei bambini e negli adolescenti. Sofia non si era lasciata abbattere dalla malattia ed ha continuato a combattere. La ragazza amava cantare per i bambini malati, anche se il sogno era quello di diventare una ballerina. La storia di Sofia Sofia aveva ...

Odissea per una Tac - Muore a soli 47 anni : Occorre infatti accertare le inefficienze organizzative, le eventuali responsabilità personali degli operatori, ma anche gli eventuali errori causati da cattiva programmazione della politica ...

Perde il controllo dell'auto sulla statale : Tommaso Muore a soli 29 anni : Secondo quanto riportato dalla cronaca locale il ragazzo si trovava a bordo della sua Ford Fiesta e stava percorrendo la statale 74 , conosciuta anche come via Carrera,, ad un tratto, per cause ...

Davide Muore nella schianto con la sua Aprilia a soli 17 anni : La città piange un altro giovane morto a soli 17 anni sull'asfalto. La vittima si chiamava Davide Valente , originario di Torre Annunziata ma da tempo residente in Abruzzo con la famiglia, a Castel ...