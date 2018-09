Morto il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza | aveva 96 anni

Belluno. Morto Luigi Luca Cavalli Sforza : illustre genetista genovese : Il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza è Morto a 96 anni. Rimarrà celebre per avere gettato le basi della genetica delle

Morto genetista Cavalli Sforza - studiò Dna popolazioni :

Morto il genetista Cavalli Sforza : 17.05 E' Morto a 96 anni il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza. Celebre per avere gettato le basi della genetica delle popolazioni e aver provato che il concetto di razza non ha basi scientifiche. Aveva studiato le migrazioni dell' uomo,le interazioni tra geni e cultura. Tra i meriti quello d'abbattere i confini tra cultura scientifica e umanistica,facendo dialogare discipline come genetica,archeologia,matematica e linguistica al fine di ...