Morto il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza | aveva 96 anni

Cavalli Sforza Morto - addio al genetista che ha scoperto le tracce dei movimenti migratori nel patrimonio genetico : È morto all’età di 96 anni, a Belluno, lo scienziato Luigi Luca Cavalli Sforza . Pioniere della genetica delle popolazioni, studioso anche di antropologia e linguistica, ha dedicato la sua carriera a smontare il concetto di “razza”. È stato uno dei primi scienziati a concentrarsi sulle modalità con cui i geni contengono le tracce della storia dell’umanità: i risultati dei suoi sforzi sono contenuti in diversi libro ...

