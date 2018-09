Morto il genetista Cavalli Sforza | studiò le migrazioni dell' uomo

agi

(Di sabato 1 settembre 2018) All'eta' di 96 anni si è spento nella sua casa di Belluno Luigi Luca, ilche ha studiato la storiae popolazioni ee le interazioni tra geni e cultura. Nato a Genova il 25 gennaio del 1922, cominciò la carriera scientifica in Gran Bretagna per poi rientrare in Italia e proseguire con l'insegnamento all'Università di Pavia. Nel 1960 il trasferimento in America e dal 1971 l'insegnamento in maniera stabile, dopo un periodo di prova, all'Università di Stanford.