Morto genetista Cavalli Sforza | studiò Dna popolazioni

Morto il genetista Cavalli Sforza - studiò le migrazioni dell'uomo : All'eta' di 96 anni si è spento nella sua casa di Belluno Luigi Luca Cavalli-Sforza, il genetista che ha studiato la storia delle popolazioni e delle migrazioni dell'uomo e le interazioni tra geni e cultura. Nato a Genova il 25 gennaio del 1922, cominciò la carriera scientifica in Gran Bretagna per poi rientrare in Italia e proseguire con l'insegnamento ...