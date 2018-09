Moody' s rinvia il giudizio sul rating dell' Italia

Blastingnews

(Di sabato 1 settembre 2018) L'agenzia di's, hato la decisione in merito al possibile downgrade revisione al ribasso delsul merito di credito del debito pubblicono. Alla base del rinvio, secondo quanto riportato dalla stessa agenzia, ci sarebbe la necessita' di comprendere con maggiore chiarezza le reali intenzioni'esecutivo in merito alla politica fiscale, con particolare riferimento all'implementazione e alle coperture di misure come reddito di cittadinanza e flat tax. Non desterebbe invece particolari preoccupazioni il decreto dignita' VIDEO, che dovrebbe avere effetti molto marginali in termini di riduzionea flessibilita' del mercato del lavoro, senza impatti apprezzabili sui contratti a tempo indeterminato. Il processo di revisione delLo scorso maggio, l'agenzia americana aveva avviato un processo di revisione delsul debito pubblico ...