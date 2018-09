Monza | Vettel | mio giro non perfetto

Prima fila tutta Ferrari a Monza con Raikkonen in pole e Vettel secondo : Roma, 1 set., askanews, - Prima fila tutta Ferrari sul filo dei millesimi al Gp d'Italia, quattordicesima prova del mondiale di F1 in programma domani sui circuito di Monza. Tutto nell'ultimo giro con ...

F1 - griglia di partenza Gp Monza : Raikkonen in pole - Vettel 2° : Monza - Un Raikkonen incredibile brucia Vettel e Hamilton e si prende la pole all'ultimo istante. Dietro di lui il compagno tedesco a 161 millesimi, per la doppietta Ferrari. Poi Hamilton, che aveva ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

Prima fila tutta rossa a Monza : Raikkonen in pole davanti a Vettel : Ferrari sugli scudi nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Sul circuito di Monza, Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione, sempre su Mercedes, c'è Bottas

F1 Monza - la Ferrari di Raikkonen in pole - poi Vettel. Solo 3° Hamilton : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta nelle qualifiche sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen spaziale! Pole-position da fenomeno - 2° Vettel! 3° un Hamilton indomabile : La tensione si tagliava con il coltello a Monza, si sapeva che sarebbe stata una sfida decisa per una questione di millesimi, e così è stato. Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno sono state tra le più belle di sempre. La pole position la piazza Kimi Raikkonen (Ferrari) con il nuovo record della pista in 1:19.119 con gomma SuperSoft, diventando l’autore del giro con la più alta velocità media di sempre della ...

Straordinaria pole di Raikkonen a Monza Prima fila Ferrari : Vettel secondo : Prima fila targata Ferrari nel GranPremio d'Italia di Formula 1. Sul circuito di Monza, KimiRaikkonen ha conquistato la pole position precedendo il compagnodi squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Inquarta posizione l'altra stella d'argento di Valtteri Bottas.

Ferrari da sogno : a Monza prima fila tutta rossa Raikkonen in pole - poi Vettel Hamilton solo terzo|La gara : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso

F1 – Raikkonen davanti a Vettel a Monza - le due Mercedes in seconda fila : ecco la griglia di partenza del Gp d’Italia : Il pilota finlandese domina le qualifiche del Gp d’Italia, precedendo il compagno di squadra e Lewis Hamilton La Ferrari si prende l’intera prima fila del Gp d’Italia, sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a stampare il giro più veloce in pista fermando il crono sull’1:19.119. Dietro di lui il compagno di scuderia Sebastian Vettel, staccato di 161 millesimi. seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri ...

F1 – La gioia contenuta di Raikkonen - l’amaro in bocca di Vettel e la ‘resa’ di Hamilton : le parole dei protagonisti delle qualifiche di Monza : Kimi Raikkonen in pole position a Monza, seguito da Vettel e Hamilton: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

Ferrari da sogno : a Monza prima fila tutta rossa Raikkonen in pole - poi Vettel : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...

Diretta Formula 1 Gp Italia 2018/ F1 Monza qualifiche live : Vettel e Hamilton si contendono la pole position! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Italia 2018 Monza: cronaca e tempi delle sessioni sul mitico circuito brianzolo (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:38:00 GMT)