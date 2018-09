Monza | prima fila Ferrari | pole Raikkonen

Prima fila tutta Ferrari a Monza con Raikkonen in pole e Vettel secondo : Roma, 1 set., askanews, - Prima fila tutta Ferrari sul filo dei millesimi al Gp d'Italia, quattordicesima prova del mondiale di F1 in programma domani sui circuito di Monza. Tutto nell'ultimo giro con ...

F1 – Sebastian Vettel tra problemi e incidenti nella prima giornata di Monza : l’analisi del ferrarista : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia sul circuito di Monza: le parole del tedesco tra pioggia, problemi alla monoposto e incidenti Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: nonostante un’uscita alla ‘Parabolica’, Vettel ha chiuso le Fp2 davanti a tutti sul circuito di Monza, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

F1 - Fernando Alonso e il commosso ricordo di Marchionne : “ricordo quanto prima del Gp di Monza…” : Il pilota spagnolo ha ricordato Sergio Marchionne, parlando dei momenti trascorsi insieme durante gli anni dello spagnolo a Maranello Un ricordo commosso, parole toccanti quelle di Fernando Alonso nei confronti di Sergio Marchionne, scomparso ieri all’età di 66 anni. Daniele Badolato Il pilota della McLaren, con un passato alla Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 tornando con la mente a quegli attimi vissuti insieme ...